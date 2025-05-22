Life: Киркоров лишился модного бизнеса

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Бутик «Phil 4 You» стартовал с интереса публики к фирменным вещам Киркорова
Бутик «Phil 4 You» стартовал с интереса публики к фирменным вещам Киркорова Фото:

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию компании «Phil 4 You», принадлежащей российскому певцу Филиппу Киркорову. Бутик, открытый артистом в 2011 году, специализировался на продаже одежды, обуви и аксессуаров, в том числе сценических костюмов.

«Налоговая служба инициировала ликвидацию бренда российского певца Филиппа Киркорова Phil 4 You», — пишет Life.ru. Бутик «Phil 4 You» стартовал с интереса публики к фирменным вещам артиста. Однако уже через несколько лет покупатели начали жаловаться на качество обслуживания. В 2014 году магазин был переведен в сток-центр «Остатки сладки», а затем вовсе прекратил работу из-за снижения спроса.

Несмотря на фактическое закрытие бутика, юридическое лицо продолжало существовать. В ноябре 2024 года ФНС заблокировала счета ООО «Филл фо ю». 22 мая 2025 года стало известно, что налоговая служба начала официальную процедуру ликвидации компании.

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Федеральная налоговая служба начала ликвидацию компании «Phil 4 You», принадлежащей российскому певцу Филиппу Киркорову. Бутик, открытый артистом в 2011 году, специализировался на продаже одежды, обуви и аксессуаров, в том числе сценических костюмов. «Налоговая служба инициировала ликвидацию бренда российского певца Филиппа Киркорова Phil 4 You», — пишет Life.ru. Бутик «Phil 4 You» стартовал с интереса публики к фирменным вещам артиста. Однако уже через несколько лет покупатели начали жаловаться на качество обслуживания. В 2014 году магазин был переведен в сток-центр «Остатки сладки», а затем вовсе прекратил работу из-за снижения спроса. Несмотря на фактическое закрытие бутика, юридическое лицо продолжало существовать. В ноябре 2024 года ФНС заблокировала счета ООО «Филл фо ю». 22 мая 2025 года стало известно, что налоговая служба начала официальную процедуру ликвидации компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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