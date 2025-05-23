Кравцов: в России стартовал ЕГЭ

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Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ 23 мая. Экзамены стартовали без сбоев и утечек материалов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Виталий Кравцов.
Сегодня выпускники сдают историю, литературу и химию. В Минпросвещения отметили плодотворную работу при подготовке к экзаменам.
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