В Челябинске нашли мальчика, пропавшего три дня назад

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Мальчик, пропавший 25 июля с улицы Блюхера в Челябинске, найден живым
Мальчик, пропавший 25 июля с улицы Блюхера в Челябинске, найден живым Фото:

В Челябинске нашли 12-летнего школьника пропавшего 25 июля. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» спустя три дня, мальчик найден.

«Найден. Жив», — сообщила организация в соцсети «ВКонтакте» .

Объявление о пропаже появилось 25 июля. В ориентировке было указано, что ребенок ушел на улицу и не вернулся.

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В Челябинске нашли 12-летнего школьника пропавшего 25 июля. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» спустя три дня, мальчик найден. «Найден. Жив», — сообщила организация в соцсети «ВКонтакте» . Объявление о пропаже появилось 25 июля. В ориентировке было указано, что ребенок ушел на улицу и не вернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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