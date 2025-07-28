В Челябинске нашли мальчика, пропавшего три дня назад

Мальчик, пропавший 25 июля с улицы Блюхера в Челябинске, найден живым
В Челябинске нашли 12-летнего школьника пропавшего 25 июля. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС» спустя три дня, мальчик найден.
«Найден. Жив», — сообщила организация в соцсети «ВКонтакте» .
Объявление о пропаже появилось 25 июля. В ориентировке было указано, что ребенок ушел на улицу и не вернулся.
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