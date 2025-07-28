В Челябинской области волк унес у туристов сумку с продуктами

В селе Тюлюк Катав-Ивановского округа Челябинской области лесной волк не побоялся выйти к туристам и утащить оставленную людьми сумку с продуктами. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
«В Тюлюке жители и гости столкнулись лицом к лицу с волком. По словам местных жителей, серый хищник появился на территории села и неожиданно забрал у группы туристов сумку, наполненную продуктами питания. Подобные встречи с дикими животными вызывают беспокойство среди населения», — отметили в администрации.
Местные егери и охотоведы советуют при встрече с лесными хищниками соблюдать меры предосторожности. Прежде всего надо сохранять спокойствие, ведь обычно здоровые волки избегают контактов с людьми. Во-вторых, нельзя поворачиваться к волку спиной и убегать — это может спровоцировать нападение животного.
«Постарайтесь медленно отступить назад, сохраняя зрительный контакт. И наконец, сообщайте обо всех случаях появления диких животных местным властям, чтобы они могли принять необходимые меры для защиты населения», — отметили в администрации округа.
По последним данным, популяция волков в Челябинской области за последние 10 лет увеличилась с 60 до 252 особей. В основном хищники живут в горно-заводской зоне и охотятся преимущественно на косуль.
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