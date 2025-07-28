Депутаты гордумы Челябинска Александр Исаев из Команды Мительмана проконтролировал качество волейбольной площадки, которая построена на улице Звенигородской. Об этом сообщили в пресс-службы думы.
«Депутат Александр Исаев вместе с жителями улицы Звенигородской, подрядчиком и директором управляющей компании принял работу по ограждению волейбольной площадки. Здесь установили столбы и заградительную сетку высотой четыре метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале думы.
«Приняли работу по установке лицензированной волейбольной площадки. Волейбольная площадка установлена по просьбе жителей, а не по муниципальной программе и не по программе инициативного бюджетирования», — сообщил URA.RU Исаев.
Примечательно, что площадка была установлена не за счет бюджетных средств, а за личные деньги Исаева. Депутат сообщил, что во второй половине августа здесь пройдет первый крупный волейбольный турнир. Исаев подчеркнул, что он будет контролировать не только качество самих работ, но и дальнейшую эксплуатацию площадки. Продолжая следить за работой введенных в строй объектов, депутаты Команды Мительмана обеспечивают как можно более долгий срок их службы для жителей города.
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