Депутат Исаев из Команды Мительмана установил в Челябинске спортивную площадку. Фото

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Площадка была установлена за личные средства депутата Исаева из Команды Мительмана
Площадка была установлена за личные средства депутата Исаева из Команды Мительмана Фото:

Депутаты гордумы Челябинска Александр Исаев из Команды Мительмана проконтролировал качество волейбольной площадки, которая построена на улице Звенигородской. Об этом сообщили в пресс-службы думы.

«Депутат Александр Исаев вместе с жителями улицы Звенигородской, подрядчиком и директором управляющей компании принял работу по ограждению волейбольной площадки. Здесь установили столбы и заградительную сетку высотой четыре метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале думы.

«Приняли работу по установке лицензированной волейбольной площадки. Волейбольная площадка установлена по просьбе жителей, а не по муниципальной программе и не по программе инициативного бюджетирования», — сообщил URA.RU Исаев.

Примечательно, что площадка была установлена не за счет бюджетных средств, а за личные деньги Исаева. Депутат сообщил, что во второй половине августа здесь пройдет первый крупный волейбольный турнир. Исаев подчеркнул, что он будет контролировать не только качество самих работ, но и дальнейшую эксплуатацию площадки. Продолжая следить за работой введенных в строй объектов, депутаты Команды Мительмана обеспечивают как можно более долгий срок их службы для жителей города.

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Депутаты гордумы Челябинска Александр Исаев из Команды Мительмана проконтролировал качество волейбольной площадки, которая построена на улице Звенигородской. Об этом сообщили в пресс-службы думы. «Депутат Александр Исаев вместе с жителями улицы Звенигородской, подрядчиком и директором управляющей компании принял работу по ограждению волейбольной площадки. Здесь установили столбы и заградительную сетку высотой четыре метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале думы. «Приняли работу по установке лицензированной волейбольной площадки. Волейбольная площадка установлена по просьбе жителей, а не по муниципальной программе и не по программе инициативного бюджетирования», — сообщил URA.RU Исаев. Примечательно, что площадка была установлена не за счет бюджетных средств, а за личные деньги Исаева. Депутат сообщил, что во второй половине августа здесь пройдет первый крупный волейбольный турнир. Исаев подчеркнул, что он будет контролировать не только качество самих работ, но и дальнейшую эксплуатацию площадки. Продолжая следить за работой введенных в строй объектов, депутаты Команды Мительмана обеспечивают как можно более долгий срок их службы для жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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