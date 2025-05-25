Челябинске ученые создали контроллер-«конструктор» для беспилотников

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первый в России модульный контроллер, предназначенный для управления широким спектром беспилотных транспортных средств, включая как летательные аппараты, так и наземные роботизированные платформы. Об этом рассказал Владимир Константинов, доцент кафедры информационно-измерительной техники.
"Мы разработали уникальный контроллер для беспилотного транспорта. На нашу платформу можно устанавливать процессоры разной производительности и различные типы периферийных устройств. При этом они сохраняют работоспособность в рамках единой системы управления. По сути это контроллер-"конструктор", создан он впервые", — сказал Константинов в беседе с ТАСС .
Благодаря новому решению производители получают инструменты для разработки устройств с различными уровнями вычислительной мощности и функциональных возможностей, что имеет ключевое значение для организации массового выпуска. Представленный контроллер служит базовой платформой, параметры которой могут быть адаптированы в соответствии с индивидуальными задачами конкретного проекта.
Как отмечает ученый, данное устройство может быть сопряжено с глобальными навигационными системами, такими как GPS. Это предоставляет возможность отслеживать перемещение различных объектов, а также управлять полетами беспилотных летательных аппаратов и движением наземных роботов. Благодаря своей многофункциональности контроллер может найти применение не только в авиационной отрасли, но также в сферах сельского хозяйства, строительства, логистики и городского транспорта. В настоящее время исследователи ведут поиск промышленных партнеров для организации массового производства.
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