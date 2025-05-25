25 мая 2025

В Перми нашли подрядчика для строительства школы с бассейном на ДКЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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Победу одержала компания ООО «Рекон Строй»
Победу одержала компания ООО «Рекон Строй» Фото:

В Перми определили подрядчика для строительства новой школы в микрорайоне ДКЖ. Победу одержала компания ООО «Рекон Строй». Она стала единственным участником торгов. И ее заявка полностью соответствовала установленным требованиям.

«Будущая школа разместится в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской. Объект представляет собой четырехэтажное здание, рассчитанное на обучение 1440 детей», — сказано в техзадании на портале госзакупок.

Общая площадь здания — до 25 тысяч квадратных метров. На площадке учебного заведения также нужно возвести бассейн объемом 7 тысяч кубических метров. Завершить работы и сдать объект требуется к 31 августа 2028 года.  Цена контракта — 2,9 млрд рублей.

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В Перми определили подрядчика для строительства новой школы в микрорайоне ДКЖ. Победу одержала компания ООО «Рекон Строй». Она стала единственным участником торгов. И ее заявка полностью соответствовала установленным требованиям. «Будущая школа разместится в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской. Объект представляет собой четырехэтажное здание, рассчитанное на обучение 1440 детей», — сказано в техзадании на портале госзакупок. Общая площадь здания — до 25 тысяч квадратных метров. На площадке учебного заведения также нужно возвести бассейн объемом 7 тысяч кубических метров. Завершить работы и сдать объект требуется к 31 августа 2028 года.  Цена контракта — 2,9 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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