В Перми нашли подрядчика для строительства школы с бассейном на ДКЖ

В Перми определили подрядчика для строительства новой школы в микрорайоне ДКЖ. Победу одержала компания ООО «Рекон Строй». Она стала единственным участником торгов. И ее заявка полностью соответствовала установленным требованиям.
«Будущая школа разместится в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской. Объект представляет собой четырехэтажное здание, рассчитанное на обучение 1440 детей», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Общая площадь здания — до 25 тысяч квадратных метров. На площадке учебного заведения также нужно возвести бассейн объемом 7 тысяч кубических метров. Завершить работы и сдать объект требуется к 31 августа 2028 года. Цена контракта — 2,9 млрд рублей.
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