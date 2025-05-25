25 мая 2025

Легенды «нулевых» устроят бесплатное шоу под Екатеринбургом

«Город 312» выступит на фестивале «Бизнескилометр» в Березовском
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт можно посетить бесплатно 31 мая
Концерт можно посетить бесплатно 31 мая Фото:

Группа «Город 312» стала хедлайнером фестиваля-выставки «Бизнескилометр» в Березовском (Свердловская область). Обращение музыкантов появилось в соцсетях мероприятия.

«Привет, Березовский, это группа „Город 312“». Встречаемся с вами 31 мая на «Бизнескилометре», готовим для вас крутой концерт», — заявил коллектив. Концерт пройдет на Торговой площади.

Также в программе будут ярмарка вакансий, открытые лекции, мастер-классы, интенсивы, семинары, круглый стол. Мероприятие можно посетить бесплатно.

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Группа «Город 312» стала хедлайнером фестиваля-выставки «Бизнескилометр» в Березовском (Свердловская область). Обращение музыкантов появилось в соцсетях мероприятия. «Привет, Березовский, это группа „Город 312“». Встречаемся с вами 31 мая на «Бизнескилометре», готовим для вас крутой концерт», — заявил коллектив. Концерт пройдет на Торговой площади. Также в программе будут ярмарка вакансий, открытые лекции, мастер-классы, интенсивы, семинары, круглый стол. Мероприятие можно посетить бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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