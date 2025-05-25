Легенды «нулевых» устроят бесплатное шоу под Екатеринбургом

Концерт можно посетить бесплатно 31 мая
Группа «Город 312» стала хедлайнером фестиваля-выставки «Бизнескилометр» в Березовском (Свердловская область). Обращение музыкантов появилось в соцсетях мероприятия.
«Привет, Березовский, это группа „Город 312“». Встречаемся с вами 31 мая на «Бизнескилометре», готовим для вас крутой концерт», — заявил коллектив. Концерт пройдет на Торговой площади.
Также в программе будут ярмарка вакансий, открытые лекции, мастер-классы, интенсивы, семинары, круглый стол. Мероприятие можно посетить бесплатно.
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