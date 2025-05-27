Убийца пьяных пассажиров в Москве не смог расплатиться по счетам

За московским отравителем Выговским числится долг в 4,9 миллиона рублей
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Судебные приставы взыскивают с Выговского почти шесть миллионов рублей
Судебные приставы взыскивают с Выговского почти шесть миллионов рублей Фото:

С московского серийного отравителя Алексея Выговского, признанного виновным в смерти почти 40 человек, судебные приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей. Из этой суммы около 4,9 миллиона рублей составляют компенсации за причиненный ущерб и моральный вред. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на базу данных судебных приставов и судебных документов.

Как следует из материалов дела, серийный отравитель не возместил ущерб и моральный вред, причиненные в результате совершенных им преступлений. Сумма невыплаченных средств составляет 4 миллиона 888 тысяч рублей. Помимо этого, на счету Выговского числится задолженность по кредитным обязательствам на сумму свыше 505 тысяч рублей, а также неоплаченные государственные пошлины, налоги и другие обязательные платежи. В совокупности общий размер задолженности Выговского составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей.

В 2011 году суд в Москве вынес приговор участникам преступной группировки, занимавшейся отравлением пассажиров. Среди осужденных был 25-летний Алексей Выговский. Как ранее информировал Следственный комитет, члены банды подсаживались к подвыпившим пассажирам на пригородных поездах Москвы, предлагали продолжить застолье и подмешивали в алкоголь значительную дозу нейролептического препарата. После того как жертва теряла сознание, злоумышленники похищали у нее все ценные вещи.

В результате инцидентов погибли 17 человек, а 15 пострадавших были доставлены в реанимацию. В сентябре 2023 года суд установил вину Выговского еще в 22 случаях гибели людей, однако уголовное преследование по этим эпизодам было прекращено в связи с истечением срока давности. Выговский продолжил отбывать назначенное ранее наказание в виде 22,5 лет лишения свободы.

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С московского серийного отравителя Алексея Выговского, признанного виновным в смерти почти 40 человек, судебные приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей. Из этой суммы около 4,9 миллиона рублей составляют компенсации за причиненный ущерб и моральный вред. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на базу данных судебных приставов и судебных документов. Как следует из материалов дела, серийный отравитель не возместил ущерб и моральный вред, причиненные в результате совершенных им преступлений. Сумма невыплаченных средств составляет 4 миллиона 888 тысяч рублей. Помимо этого, на счету Выговского числится задолженность по кредитным обязательствам на сумму свыше 505 тысяч рублей, а также неоплаченные государственные пошлины, налоги и другие обязательные платежи. В совокупности общий размер задолженности Выговского составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей. В 2011 году суд в Москве вынес приговор участникам преступной группировки, занимавшейся отравлением пассажиров. Среди осужденных был 25-летний Алексей Выговский. Как ранее информировал Следственный комитет, члены банды подсаживались к подвыпившим пассажирам на пригородных поездах Москвы, предлагали продолжить застолье и подмешивали в алкоголь значительную дозу нейролептического препарата. После того как жертва теряла сознание, злоумышленники похищали у нее все ценные вещи. В результате инцидентов погибли 17 человек, а 15 пострадавших были доставлены в реанимацию. В сентябре 2023 года суд установил вину Выговского еще в 22 случаях гибели людей, однако уголовное преследование по этим эпизодам было прекращено в связи с истечением срока давности. Выговский продолжил отбывать назначенное ранее наказание в виде 22,5 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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