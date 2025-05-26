«Вредная привычка»: Путин потребовал избавить россиян от зависимости к западным сервисам

Путин поручил освободить россиян от западных сервисов
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Путин потребовал избавить россиян от влияния западных сервисов
Путин потребовал избавить россиян от влияния западных сервисов Фото:

Президент России Владимир Путин поручил освободить российских пользователей от зависимости от западных программ и сервисов. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам. 

«Надо избавить пользователей в России от „вредных привычек“, таких как привязанность к западным программам и сервисам», — сказал глава государства в ходе совещания. По его словам, необходимо создавать условия, при которых россияне будут выбирать отечественные цифровые решения.

До этого Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, через которые в страну могут попадать некачественные товары. Об этом Путин сказал на том же совещании. 

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Президент России Владимир Путин поручил освободить российских пользователей от зависимости от западных программ и сервисов. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам.  «Надо избавить пользователей в России от „вредных привычек“, таких как привязанность к западным программам и сервисам», — сказал глава государства в ходе совещания. По его словам, необходимо создавать условия, при которых россияне будут выбирать отечественные цифровые решения. До этого Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, через которые в страну могут попадать некачественные товары. Об этом Путин сказал на том же совещании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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