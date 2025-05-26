«Вредная привычка»: Путин потребовал избавить россиян от зависимости к западным сервисам

Президент России Владимир Путин поручил освободить российских пользователей от зависимости от западных программ и сервисов. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам.
«Надо избавить пользователей в России от „вредных привычек“, таких как привязанность к западным программам и сервисам», — сказал глава государства в ходе совещания. По его словам, необходимо создавать условия, при которых россияне будут выбирать отечественные цифровые решения.
До этого Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, через которые в страну могут попадать некачественные товары. Об этом Путин сказал на том же совещании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.