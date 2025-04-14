Бабушка Байрамбике: 86-летняя челябинка стала волонтером и возит грузы на Донбасс

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с 86-летней Байрамбикой Хамитовой, которая отправляет гуманитарную помощь на Донбасс. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Бабушке Байрамбике, как с любовью её называют воины на Донбассе, 86 лет. Война забрала у нее сына. Тогда она твердо решила помогать ребятам на фронте. Всем, чем только может. Собрала гуманитарную помощь — продукты питания, одежду, другие вещи. И поехала на фронт. Устроилась волонтером в госпиталь, выхаживала раненых», — сообщил Текслер.
Текслер добавил, что за плечами бабушки Байрамбики 16 командировок на Донбасс. Каждый раз она везет машину с гуманитарным грузом. Все это собрано с такой заботой и теплом, с пониманием, что нужно ребятам, чем их можно порадовать. Когда устают водители в дороге, она сама садится за руль и продолжает путь. Говорит, что не может по-другому.
Для себя Байрамбика Тагировна ничего не просит. Наоборот, все личные сбережения тратит на гуманитарку.
«На днях бабушка Байрамбика вновь отправится в дорогу. Будем за неё переживать, верить, что все сложится благополучно. Благодаря таким людям с большой буквы Победа обязательно будет за нами!» — заключает Текслер.
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