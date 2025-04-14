Бабушка Байрамбике: 86-летняя челябинка стала волонтером и возит грузы на Донбасс

Текслер встретился с 86-летней челябинкой, доставляющей помощь на Донбасс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер пообщался с бабушкой Байрамбикой, которая возит гуманитарную помощь на Донбасс
Алексей Текслер пообщался с бабушкой Байрамбикой, которая возит гуманитарную помощь на Донбасс Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с 86-летней Байрамбикой Хамитовой, которая отправляет гуманитарную помощь на Донбасс. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Бабушке Байрамбике, как с любовью её называют воины на Донбассе, 86 лет. Война забрала у нее сына. Тогда она твердо решила помогать ребятам на фронте. Всем, чем только может. Собрала гуманитарную помощь — продукты питания, одежду, другие вещи. И поехала на фронт. Устроилась волонтером в госпиталь, выхаживала раненых», — сообщил Текслер.

Текслер добавил, что за плечами бабушки Байрамбики 16 командировок на Донбасс. Каждый раз она везет машину с гуманитарным грузом. Все это собрано с такой заботой и теплом, с пониманием, что нужно ребятам, чем их можно порадовать. Когда устают водители в дороге, она сама садится за руль и продолжает путь. Говорит, что не может по-другому.

Для себя Байрамбика Тагировна ничего не просит. Наоборот, все личные сбережения тратит на гуманитарку.

«На днях бабушка Байрамбика вновь отправится в дорогу. Будем за неё переживать, верить, что все сложится благополучно. Благодаря таким людям с большой буквы Победа обязательно будет за нами!» — заключает Текслер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с 86-летней Байрамбикой Хамитовой, которая отправляет гуманитарную помощь на Донбасс. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Бабушке Байрамбике, как с любовью её называют воины на Донбассе, 86 лет. Война забрала у нее сына. Тогда она твердо решила помогать ребятам на фронте. Всем, чем только может. Собрала гуманитарную помощь — продукты питания, одежду, другие вещи. И поехала на фронт. Устроилась волонтером в госпиталь, выхаживала раненых», — сообщил Текслер. Текслер добавил, что за плечами бабушки Байрамбики 16 командировок на Донбасс. Каждый раз она везет машину с гуманитарным грузом. Все это собрано с такой заботой и теплом, с пониманием, что нужно ребятам, чем их можно порадовать. Когда устают водители в дороге, она сама садится за руль и продолжает путь. Говорит, что не может по-другому. Для себя Байрамбика Тагировна ничего не просит. Наоборот, все личные сбережения тратит на гуманитарку. «На днях бабушка Байрамбика вновь отправится в дорогу. Будем за неё переживать, верить, что все сложится благополучно. Благодаря таким людям с большой буквы Победа обязательно будет за нами!» — заключает Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...