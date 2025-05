В Госдуме захотели запретить «Шрека» и Call of Duty

Депутат Лантратова: Call of Duty и Шрек формируют негативный имидж России

28 мая 2025 в 18:58 Размер текста - 17 +

Лантратова высказалась об угрозе видеоигр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Видеоигры, такие как Call of Duty, способствуют формированию негативного имиджа и подрывают патриотические ценности в России. А персонаж мультфильмов Шрек может искажать восприятие положительного героя у детей. Такое мнение выразила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП). «[Игроку] предлагается прийти в „Крокус“ и доубивать тех, кого не убили террористы», — заявила Лантратова, высказываясь по поводу деструктивного и русофобского содержания в видеоигре Call of Duty, сообщает «Коммерсант». Она также коснулась образа героев в современных медиа, утверждая, что персонажи вроде Шрека, которые могут казаться неплохими, но обладают внешними и внутренними изъянами, заменяют традиционных добрых героев. Депутат особо выделила «куклы в гробах» от корпорации Mattel, которая также известна выпуском первой трансгендерной игрушки и поддержкой ВСУ. Лантратова выразила обеспокоенность по поводу того контента, который не подпадает под критерии для блокировки, но остаётся чрезвычайно вредоносным. Скорее всего, депутат имела в виду скандально известный уровень «Ни слова по-русски» из игры 2009 года Call of Duty: Modern Warfare 2. Этот уровень вызвал широкий общественный резонанс, так как игрокам предлагается участвовать в массовом расстреле мирных граждан в вымышленном московском аэропорту. Уровень дает возможность игроку пройти его, не убивая мирных жителей, или даже пропустить этот эпизод, однако сама постановка сцены стала основным предметом критики со стороны Лантратовой. За обсуждением в Госдуме инициативы о запрете показа в России мультфильмов «Шрек», «Корпорация монстров» и «Гринч» последовало заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она заявила, что вместо борьбы с «вредоносными» мультфильмами депутатам следовало бы обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространением наркотиков среди российской молодежи, особенно через telegram-каналы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видеоигры, такие как Call of Duty, способствуют формированию негативного имиджа и подрывают патриотические ценности в России. А персонаж мультфильмов Шрек может искажать восприятие положительного героя у детей. Такое мнение выразила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП). «[Игроку] предлагается прийти в „Крокус“ и доубивать тех, кого не убили террористы», — заявила Лантратова, высказываясь по поводу деструктивного и русофобского содержания в видеоигре Call of Duty, сообщает «Коммерсант». Она также коснулась образа героев в современных медиа, утверждая, что персонажи вроде Шрека, которые могут казаться неплохими, но обладают внешними и внутренними изъянами, заменяют традиционных добрых героев. Депутат особо выделила «куклы в гробах» от корпорации Mattel, которая также известна выпуском первой трансгендерной игрушки и поддержкой ВСУ. Лантратова выразила обеспокоенность по поводу того контента, который не подпадает под критерии для блокировки, но остаётся чрезвычайно вредоносным. Скорее всего, депутат имела в виду скандально известный уровень «Ни слова по-русски» из игры 2009 года Call of Duty: Modern Warfare 2. Этот уровень вызвал широкий общественный резонанс, так как игрокам предлагается участвовать в массовом расстреле мирных граждан в вымышленном московском аэропорту. Уровень дает возможность игроку пройти его, не убивая мирных жителей, или даже пропустить этот эпизод, однако сама постановка сцены стала основным предметом критики со стороны Лантратовой. За обсуждением в Госдуме инициативы о запрете показа в России мультфильмов «Шрек», «Корпорация монстров» и «Гринч» последовало заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она заявила, что вместо борьбы с «вредоносными» мультфильмами депутатам следовало бы обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространением наркотиков среди российской молодежи, особенно через telegram-каналы.