«Прощупывание почвы»: автоэксперты рассказали URA.RU о возвращении Toyota на российский рынок

Никаких явных подтверждений тому, что компания Toyota вернется в Россию — нет. Японские власти не давали на это официального разрешения, поскольку они все еще придерживаются санкционной политики против РФ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал главный редактор журнала «Автостиль» Алексей Соколов.
«Представители Toyota проводили кулуарные встречи в арабских странах с некоторыми представителями наших дилерских концернов, групп компаний (ГК) о формате возвращения на российский рынок. Но официально Toyota, именно как Toyota Motor — японский офис — этого сейчас не признают на 100% пока действуют санкции», — отметил Соколов. Он также добавил, что существуют логистические проблемы из-за санкций. И официально по распоряжению японского правительства продавать в РФ автомобили все еще запрещено.
Таким образом, утверждает автоэксперт, большинство машин этого бренда, которые продаются сейчас в России, собраны на китайском рынке для местных потребителей. Та же ситуация касается и автомобилей Mazda, новости о поставках которых появились на прошлой неделе. Это говорит лишь о том, что в Россию из Китая налажен параллельный импорт машин японских брендов. Об этом URA.RU также рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
"Это не прецедент, такие ситуации уже есть: несколько компаний как бы "возобновили" продажи. На самом деле продажи идут через Китай, с китайских заводов. И это конкретно российская компания на 100% (речь про «СП Бизнес Кар», которая ранее заявила о продажах Toyota в РФ, — прим. URA.RU), она покупает у китайского завода автомобили, продает их и дает свою гарантию. Эта практика существовала и раньше, называлась она "параллельный импорт". Сейчас это будет происходить немного более цивилизованно. Но это не возвращение Toyota. Тем более, что гарантия не производителя, а дилера", — заявил Моржаретто.
Алексей Соколов считает, что подобное заявление о продажах японских брендов было сделано с целью изучения российского рынка и реакции мировой общественности. «Это прощупывание почвы, скорее всего, чтобы посмотреть на реакцию рынка. Я не исключаю, что головной офис [Toyota] через свой китайский филиал смотрит на реакцию публики. Они смотрят на то, как на это реагируют другие страны. Но я бы не делал большую ставку на то, что автомобили, вернувшиеся, так скажем, таким кривым способом, будут пользоваться популярностью», — подчеркнул Соколов.
Это связано с тем, что в России сейчас дорого растаможить зарубежный автомобиль, к тому же высока цена и на утилизационный сбор. Другой важной причиной является отсутствие в РФ сборочных предприятий по полному и укороченному циклу для японских брендов. Все это, считает Соколов, серьезным образом повлияет на цену автомобилей Toyota на рынке в России.
Автоэксперты пришли к единодушному мнению, что в современных реалиях из-за высокой стоимости машины бренд Toyota не сможет составить конкуренцию другим производителям на российском рынке. Ни автомобилям от Lada, ни китайским брендам.
"Машины бренда Toyota будут дороже, чем китайцы. Они будут намного дороже, чем Lada. Lada — единственная в своей ценовой [категории] ниша. Есть любители этой марки (Toyota — прим. URA.RU), они и будут ее любить. У них появится возможность купить такой автомобиль [за любую цену]", — заключил Моржаретто.
Ранее сообщалось, что чешский автопроизводитель Skoda из-за санкций не намерен возобновлять присутствие на российском рынке. Он также не планирует восстанавливать партнерские отношения с российскими компаниями. По словам представителя автоконцерна, решение о прекращении работы в РФ было принято из-за «беспрецедентных логистических трудностей и проблем с ведением коммерческой деятельности», с которыми компания столкнулась в начале 2022 года.
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