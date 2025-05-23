Японский бренд возобновил продажи автомобилей в России

Mazda возобновила продажи автомобилей
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В салонах российских дилеров появились автомобили Mazda
В салонах российских дилеров появились автомобили Mazda Фото:

Российское подразделение Mazda, компания ООО «Мазда Мотор Рус», вновь начало поставки ряда моделей на российский рынок при содействии партнерских организаций. Об этом представители марки сообщили через пресс-службу.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — заявил пресс-службе представительства марки. Информацию передает Autonews.ru. 

На автомобили, ввезенные официальным дистрибьютором, распространяется гарантия сроком три года или до достижения пробега 100 000 километров, в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Основная часть автомобилей поступает в РФ из Китая. Кроме того, у дилерских центров Mazda в наличии есть автомобили, ввезенные по их собственной инициативе: для них предусмотрены гарантийные обязательства в формате страхования либо локальной гарантии на условиях конкретного дилера. 

Ранее японские власти внесли изменения в режим санкций, разрешив россиянам ввоз отдельных моделей гибридных автомобилей с так называемой «мягкой» гибридной установкой. В результате этих корректировок российские покупатели вновь могут приобрести на аукционах Японии автомобилей марок Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi.

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Российское подразделение Mazda, компания ООО «Мазда Мотор Рус», вновь начало поставки ряда моделей на российский рынок при содействии партнерских организаций. Об этом представители марки сообщили через пресс-службу. «Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — заявил пресс-службе представительства марки. Информацию передает Autonews.ru.  На автомобили, ввезенные официальным дистрибьютором, распространяется гарантия сроком три года или до достижения пробега 100 000 километров, в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Основная часть автомобилей поступает в РФ из Китая. Кроме того, у дилерских центров Mazda в наличии есть автомобили, ввезенные по их собственной инициативе: для них предусмотрены гарантийные обязательства в формате страхования либо локальной гарантии на условиях конкретного дилера.  Ранее японские власти внесли изменения в режим санкций, разрешив россиянам ввоз отдельных моделей гибридных автомобилей с так называемой «мягкой» гибридной установкой. В результате этих корректировок российские покупатели вновь могут приобрести на аукционах Японии автомобилей марок Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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