Ракета Blue Origin с туристами совершила успешный суборбитальный полет

31 мая 2025

Американская ракета New Shepard компании Blue Origin успешно совершила коммерческий суборбитальный полет, в ходе которого в космос отправилась группа из шести туристов. Запуск ракеты произошел в 09:30 по времени Восточного побережья США (16:30 по Москве) с площадки Corn Ranch, расположенной недалеко от города Ван-Хорн, штат Техас. Полет длился приблизительно 10 минут. «Американская многоразовая ракета New Shepard в субботу совершила успешный суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести туристов», — пишет Интерфакс. Среди участников миссии NS-32 были представители разных стран и профессий, включая новозеландского предпринимателя Марка Рокета, канадского бизнесмена Джесси Уильямса, панамского дипломата Хайме Алемана, американского девелопера Пола Джериса, радиолога Гретчен Грин и учительницу из Техаса Аймэтт Медина Хорхе. После выполнения задания спускаемая капсула мягко приземлилась с помощью парашютной системы. А ракета-носитель осуществила вертикальную посадку неподалеку от стартовой площадки. New Shepard, 18-метровый одноступенчатый носитель с капсулой для шести человек, оборудован системой аварийного спасения. После вертикального разгона, который длится 110 секунд, капсула отделяется от носителя и поднимается до высоты около 105 км — чуть выше линии Кармана. Наивысшей точке полета космические туристы находятся около трех минут, наслаждаясь видами Земли и условиями невесомости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп заменят Украину самым масштабным проектом в истории человечества. Как рассказал в интервью URA.RU член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин, создание совместной базы на Марсе или Луне поможет забыть все обиды между странами из-за прокси-войны американцев, но перед российской космонавтикой стоит немало других вызовов.

