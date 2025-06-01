Богомаз: число пострадавших в катастрофе с поездом выросло до 35

В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области пострадало 35 человек. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия 35 пострадавших, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.
Количество погибших осталось прежним – семь человек. Еще одного ребенка в тяжелом состоянии санавиацией доставят в Москву.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.
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