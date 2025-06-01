Богомаз: число пострадавших в катастрофе с поездом выросло до 35

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За медицинской помощью обратилось еще пять пострадавших
За медицинской помощью обратилось еще пять пострадавших Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области пострадало 35 человек. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия 35 пострадавших, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

Количество погибших осталось прежним – семь человек. Еще одного ребенка в тяжелом состоянии санавиацией доставят в Москву.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.

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В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области пострадало 35 человек. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. «Дополнительно к медикам обратились еще пять человек. На данный момент в результате происшествия 35 пострадавших, в том числе трое детей», — говорится в сообщении. Количество погибших осталось прежним – семь человек. Еще одного ребенка в тяжелом состоянии санавиацией доставят в Москву. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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