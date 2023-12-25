Итальянский повар взыскал более 10 млн рублей с ресторатора Шлаена из Екатеринбурга

Итальянский повар взыскал 10 млн рублей с ресторатора Шлаена из Екатеринбурга

26 декабря 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Бонтемпи планировал получить 21,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи добился в суде, чтобы екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен выплатил ему более 10,7 млн рублей. Судебные тяжбы между двумя представителями гастроиндустрии длятся с осени 2022 года. «Взыскать с „Иль Примо“ в пользу „БонтемпиРест“ компенсацию в размере 10 775 621 рублей», — говорится в решении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, оно опубликовано в картотеке. Кроме этого ресторатор должен возместить судебные расходы и прекратить использовать обозначения «тождественных и сходных до степени смешения» с товарными знаками «Бонтемпирест». История началась с того, что Кирилл Шлаен отказался от сотрудничества с Валентино Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах. В свою очередь, итальянский повар подал иск против сети екатеринбургских пиццерий Pinzeria, которые Шлаен открывал по франшизе. По итогу шефу удалось взыскать лишь компенсацию в размере 333 334 рублей, хотя Бонтемпи планировал получить 21,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав.

Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи добился в суде, чтобы екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен выплатил ему более 10,7 млн рублей. Судебные тяжбы между двумя представителями гастроиндустрии длятся с осени 2022 года. «Взыскать с „Иль Примо“ в пользу „БонтемпиРест“ компенсацию в размере 10 775 621 рублей», — говорится в решении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, оно опубликовано в картотеке. Кроме этого ресторатор должен возместить судебные расходы и прекратить использовать обозначения «тождественных и сходных до степени смешения» с товарными знаками «Бонтемпирест». История началась с того, что Кирилл Шлаен отказался от сотрудничества с Валентино Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах. В свою очередь, итальянский повар подал иск против сети екатеринбургских пиццерий Pinzeria, которые Шлаен открывал по франшизе. По итогу шефу удалось взыскать лишь компенсацию в размере 333 334 рублей, хотя Бонтемпи планировал получить 21,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав.