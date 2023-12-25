25 декабря 2023

Итальянский повар взыскал более 10 млн рублей с ресторатора Шлаена из Екатеринбурга

Итальянский повар взыскал 10 млн рублей с ресторатора Шлаена из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Pinzeria by Bontempi в Ельцин Центре. Екатеринбург, бонтемпи валентино
Бонтемпи планировал получить 21,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав Фото:

Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи добился в суде, чтобы екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен выплатил ему более 10,7 млн рублей. Судебные тяжбы между двумя представителями гастроиндустрии длятся с осени 2022 года.

«Взыскать с „Иль Примо“ в пользу „БонтемпиРест“ компенсацию в размере 10 775 621 рублей», — говорится в решении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, оно опубликовано в картотеке. Кроме этого ресторатор должен возместить судебные расходы и прекратить использовать обозначения «тождественных и сходных до степени смешения» с товарными знаками «Бонтемпирест».

История началась с того, что Кирилл Шлаен отказался от сотрудничества с Валентино Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах. В свою очередь, итальянский повар подал иск против сети екатеринбургских пиццерий Pinzeria, которые Шлаен открывал по франшизе. По итогу шефу удалось взыскать лишь компенсацию в размере 333 334 рублей, хотя Бонтемпи планировал получить 21,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав.

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Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи добился в суде, чтобы екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен выплатил ему более 10,7 млн рублей. Судебные тяжбы между двумя представителями гастроиндустрии длятся с осени 2022 года. «Взыскать с „Иль Примо“ в пользу „БонтемпиРест“ компенсацию в размере 10 775 621 рублей», — говорится в решении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, оно опубликовано в картотеке. Кроме этого ресторатор должен возместить судебные расходы и прекратить использовать обозначения «тождественных и сходных до степени смешения» с товарными знаками «Бонтемпирест». История началась с того, что Кирилл Шлаен отказался от сотрудничества с Валентино Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах. В свою очередь, итальянский повар подал иск против сети екатеринбургских пиццерий Pinzeria, которые Шлаен открывал по франшизе. По итогу шефу удалось взыскать лишь компенсацию в размере 333 334 рублей, хотя Бонтемпи планировал получить 21,5 миллиона рублей за нарушение исключительных прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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