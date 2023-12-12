Предприятия из ХМАО получили сертификат на производство халяльной продукции на экспорт

В Югре будут выпускать халяльные рыбные консервы для экспорта в исламские страны

13 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Три производителя халяльной продукции из ХМАО получили сертификаты соответствия качеству Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Трем производителям из Ханты-Мансийского автономного округа Роскачество-Халяль выдало сертификаты на соответствие их продукции требованиям ислама. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске производят халяльные рыбные консервы, а в Кондинском районе — дикоросы. «Десятки предприятий со всей России подали в орган по сертификации „Роскачество-Халяль“ заявки на сертификацию по требованиям Халяль, а предприятия ХМАО — Югры стали одними из первых, кто успешно прошел ее. Получив сертификат соответствия от российского аккредитованного органа „Роскачество-Халяль“, производители в том числе смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без необходимости прохождения дополнительных аудитов со стороны контролирующих органов этих стран», — сообщается на сайте Роскачества. Сертификаты получили: «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» (пищевая рыбная продукция), «НРКК «Санта-Мария» (пищевая рыбная продукция), «Регион-К» (продукция из дикоросов). Сертификаты внесены в государственную информационную систему Росаккредитации.

Трем производителям из Ханты-Мансийского автономного округа Роскачество-Халяль выдало сертификаты на соответствие их продукции требованиям ислама. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске производят халяльные рыбные консервы, а в Кондинском районе — дикоросы. «Десятки предприятий со всей России подали в орган по сертификации „Роскачество-Халяль“ заявки на сертификацию по требованиям Халяль, а предприятия ХМАО — Югры стали одними из первых, кто успешно прошел ее. Получив сертификат соответствия от российского аккредитованного органа „Роскачество-Халяль“, производители в том числе смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без необходимости прохождения дополнительных аудитов со стороны контролирующих органов этих стран», — сообщается на сайте Роскачества. Сертификаты получили: «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» (пищевая рыбная продукция), «НРКК «Санта-Мария» (пищевая рыбная продукция), «Регион-К» (продукция из дикоросов). Сертификаты внесены в государственную информационную систему Росаккредитации.