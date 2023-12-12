12 декабря 2023

Предприятия из ХМАО получили сертификат на производство халяльной продукции на экспорт

В Югре будут выпускать халяльные рыбные консервы для экспорта в исламские страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Три производителя халяльной продукции из ХМАО получили сертификаты соответствия качеству Фото:

Трем производителям из Ханты-Мансийского автономного округа Роскачество-Халяль выдало сертификаты на соответствие их продукции требованиям ислама. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске производят халяльные рыбные консервы, а в Кондинском районе — дикоросы.

«Десятки предприятий со всей России подали в орган по сертификации „Роскачество-Халяль“ заявки на сертификацию по требованиям Халяль, а предприятия ХМАО — Югры стали одними из первых, кто успешно прошел ее. Получив сертификат соответствия от российского аккредитованного органа „Роскачество-Халяль“, производители в том числе смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без необходимости прохождения дополнительных аудитов со стороны контролирующих органов этих стран», — сообщается на сайте Роскачества.

Сертификаты получили: «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» (пищевая рыбная продукция), «НРКК «Санта-Мария» (пищевая рыбная продукция), «Регион-К» (продукция из дикоросов). Сертификаты внесены в государственную информационную систему Росаккредитации.

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Трем производителям из Ханты-Мансийского автономного округа Роскачество-Халяль выдало сертификаты на соответствие их продукции требованиям ислама. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске производят халяльные рыбные консервы, а в Кондинском районе — дикоросы. «Десятки предприятий со всей России подали в орган по сертификации „Роскачество-Халяль“ заявки на сертификацию по требованиям Халяль, а предприятия ХМАО — Югры стали одними из первых, кто успешно прошел ее. Получив сертификат соответствия от российского аккредитованного органа „Роскачество-Халяль“, производители в том числе смогут поставлять свою продукцию в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт без необходимости прохождения дополнительных аудитов со стороны контролирующих органов этих стран», — сообщается на сайте Роскачества. Сертификаты получили: «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» (пищевая рыбная продукция), «НРКК «Санта-Мария» (пищевая рыбная продукция), «Регион-К» (продукция из дикоросов). Сертификаты внесены в государственную информационную систему Росаккредитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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