Крупные взрывы и сильный пожар: что произошло на территории завода «Пигмент» в Ленобласти

В селе Янино Ленинградской области произошел пожар в ангарах с лакокрасочной продукцией. Очевидцы сообщают о взрывах на месте возгорания. На место ЧП выехали пожарные и прокуратура. О том, что произошло на лакокрасочным заводе «Пигмент» — а материале URA.RU.
Что произошло в поселке Янино
2 июня в промышленной зоне поселка Янино Ленинградской области произошел пожар. По данным МЧС, загорелся лакокрасочный завод «Пигмент», расположенный на Шоссейной улице, 108/1 лакокрасочный завод «Пигмент». Согласно информации ГКУ «Леноблпожспас».
Сообщение о пожаре на предприятии поступило в дежурную часть в 13:30. На момент прибытия подразделений установлено, что горит металлический ангар. В пресс-службе ведомства уточняют, что горят два ангара на 800 кв. метрах. Лаборатория МЧС России замеряет воздух, превышения ПДК не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечен пожарный поезд.
Что рассказывают очевидцы пожара на заводе в Ленобласти
По словам очевидцев, над промышленной зоной поднялось густое черное облако дыма, которое было видно за несколько километров от места происшествия. В беседе с URA.RU сотрудник компании «Пигмент-Холдинг» сообщил, что на промышленном предприятий произошел крупный пожар, сопровождавшийся серией взрывов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании «Пигмент-Холдинг»
«На соседнем предприятии горючка вспыхнула. Там еще парковка взорвалась у „Лидер Прома“, как я понял. Взрывов десять я точно слышал», — рассказал очевидец из «Пигмент-Холдинга» URA.RU. Свидетель происшествия сообщил, что вскоре после возгорания на территории автостоянки компании «Лидер Пром» прозвучало несколько взрывов, предположительно вызванных пожаром. Пламя оперативно распространилось на соседние участки, затронув в том числе и деревья.
Эвакуация сотрудников завода
На территории завода в поселке Янино Ленинградской области проводится эвакуация персонала. Сообщения о пожаре начали распространяться в социальных сетях, где свидетели опубликовали фотографии густого дыма, поднимающегося над промышленной зоной.
Как сообщили корреспонденту URA.RU представители компании «Евро-тент», расположенной в том же здании, в настоящее время осуществляется срочная эвакуация сотрудников. Одна из работниц организации отметила, что ситуация на месте остается крайне напряженной.
Как отреагировали ведомства на ЧП на предприятии «Пигмент»
По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Всеволожская городская прокуратура начала проверку по факту пожара. В рамках проверки предстоит установить причины происшествия, а также дать оценку деятельности контролирующих органов, уровню соблюдения требований пожарной безопасности и условий охраны труда на предприятии.
Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов лично прибыл на место ЧП для координации работы аварийных служб и контроля за ходом ликвидации последствий пожара. Ход и результаты проверки поставлены на особый контроль прокуратуры района
Пожар локализован
По данным пресс-службы МЧС, на данный момент пожар на лакокрасочном заводе локализован. О пострадавших не сообщается.
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