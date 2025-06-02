Очевидец заявил о сильных взрывах на крупном пожаре в Ленобласти

Сотрудник «Пигмент-Холдинга» сообщил о взрывах при пожаре на заводе в Ленобласти
© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу после начала пожара последовали несколько взрывов
Сразу после начала пожара последовали несколько взрывов Фото:
новость из сюжета
Под Петербургом крупный пожар на производственном заводе

В Ленинградской области на территории одного из промышленных предприятий произошел крупный пожар, сопровождавшийся серией взрывов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании «Пигмент-Холдинг».

«На соседнем предприятии горючка вспыхнула. Там еще парковка взорвалась у „Лидер Прома“, как я понял. Взрывов десять я точно слышал», — рассказал очевидец из «Пигмент-Холдинга» URA.RU.

По словам очевидца, сразу после начала пожара последовали несколько взрывов, которые, по предварительным данным, произошли на территории автостоянки предприятия «Лидер Пром». Огонь быстро распространился и перекинулся на прилегающую территорию, включая деревья.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Территория была оцеплена, началась эвакуация персонала предприятий, находящихся в непосредственной близости от очага возгорания. По предварительным данным, среди сотрудников «Пигмент-Холдинга» пострадавших нет.

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В Ленинградской области на территории одного из промышленных предприятий произошел крупный пожар, сопровождавшийся серией взрывов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании «Пигмент-Холдинг». «На соседнем предприятии горючка вспыхнула. Там еще парковка взорвалась у „Лидер Прома“, как я понял. Взрывов десять я точно слышал», — рассказал очевидец из «Пигмент-Холдинга» URA.RU. По словам очевидца, сразу после начала пожара последовали несколько взрывов, которые, по предварительным данным, произошли на территории автостоянки предприятия «Лидер Пром». Огонь быстро распространился и перекинулся на прилегающую территорию, включая деревья. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Территория была оцеплена, началась эвакуация персонала предприятий, находящихся в непосредственной близости от очага возгорания. По предварительным данным, среди сотрудников «Пигмент-Холдинга» пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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