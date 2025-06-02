Очевидец заявил о сильных взрывах на крупном пожаре в Ленобласти

В Ленинградской области на территории одного из промышленных предприятий произошел крупный пожар, сопровождавшийся серией взрывов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник компании «Пигмент-Холдинг».
«На соседнем предприятии горючка вспыхнула. Там еще парковка взорвалась у „Лидер Прома“, как я понял. Взрывов десять я точно слышал», — рассказал очевидец из «Пигмент-Холдинга» URA.RU.
По словам очевидца, сразу после начала пожара последовали несколько взрывов, которые, по предварительным данным, произошли на территории автостоянки предприятия «Лидер Пром». Огонь быстро распространился и перекинулся на прилегающую территорию, включая деревья.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Территория была оцеплена, началась эвакуация персонала предприятий, находящихся в непосредственной близости от очага возгорания. По предварительным данным, среди сотрудников «Пигмент-Холдинга» пострадавших нет.
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