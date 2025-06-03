В Перми на ремонт ДК Кирова потратят более 28 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт ДК Кирова требуется завершить до 30 ноября
Ремонт ДК Кирова требуется завершить до 30 ноября Фото:

В Перми капитально отремонтируют дворец культуры имени Кирова. Сейчас руководство учреждения ищет подрядчика для проведения работ. Ремонт оценили более чем в 28 млн рублей.

«Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАУК «ПГДК имени С.М. Кирова» по улице Кировоградской, 26. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28,4 млн рублей», – говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

В здании необходимо обновить охранную и противопожарную системы. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2025 года. 

Ранее URA.RU рассказывал, что в Перми запланирован капитальный ремонт исторического здания по улице Екатерининской, 80. Сейчас там размещаются мировые судьи Свердловского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми капитально отремонтируют дворец культуры имени Кирова. Сейчас руководство учреждения ищет подрядчика для проведения работ. Ремонт оценили более чем в 28 млн рублей. «Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАУК «ПГДК имени С.М. Кирова» по улице Кировоградской, 26. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28,4 млн рублей», – говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. В здании необходимо обновить охранную и противопожарную системы. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2025 года.  Ранее URA.RU рассказывал, что в Перми запланирован капитальный ремонт исторического здания по улице Екатерининской, 80. Сейчас там размещаются мировые судьи Свердловского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...