В Перми на ремонт ДК Кирова потратят более 28 млн рублей

В Перми капитально отремонтируют дворец культуры имени Кирова. Сейчас руководство учреждения ищет подрядчика для проведения работ. Ремонт оценили более чем в 28 млн рублей.
«Выполнение работ по капитальному ремонту здания МАУК «ПГДК имени С.М. Кирова» по улице Кировоградской, 26. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28,4 млн рублей», – говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
В здании необходимо обновить охранную и противопожарную системы. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывал, что в Перми запланирован капитальный ремонт исторического здания по улице Екатерининской, 80. Сейчас там размещаются мировые судьи Свердловского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!