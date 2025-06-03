Подросток залез на крышу прокуратуры в Пермском крае

Школьником, который залез на крышу прокуратуры в Пермском крае, займется ПДН
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Несостоявшегося руфера сняли с крыши и передали бабушке
Несостоявшегося руфера сняли с крыши и передали бабушке Фото:

Подросток залез на крышу прокуратуры Гремячинска (Пермский кра). 13-летний школьник объяснил свой поступок тем, что хотел перестать бояться высоты и снять видео, пишет портал «В курсе.ру».

«Теперь историей занимается полиция. Информация об этом будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для профработы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. 

Уточняется, что несостоявшегося руфера сняли с крыши и передали бабушке. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми 15-летний подросток подозревается в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Вечером 29 марта 2025 года он угрожал сотруднице магазина пневматическим оружием и хотел похитить 168 плиток шоколада на сумму 17 тысяч рублей.

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Подросток залез на крышу прокуратуры Гремячинска (Пермский кра). 13-летний школьник объяснил свой поступок тем, что хотел перестать бояться высоты и снять видео, пишет портал «В курсе.ру». «Теперь историей занимается полиция. Информация об этом будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для профработы », — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.  Уточняется, что несостоявшегося руфера сняли с крыши и передали бабушке. Ранее URA.RU сообщало о том, что в  Перми 15-летний подросток подозревается в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Вечером 29 марта 2025 года он угрожал сотруднице магазина пневматическим оружием и хотел похитить 168 плиток шоколада на сумму 17 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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