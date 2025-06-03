Подросток залез на крышу прокуратуры в Пермском крае

Подросток залез на крышу прокуратуры Гремячинска (Пермский кра). 13-летний школьник объяснил свой поступок тем, что хотел перестать бояться высоты и снять видео, пишет портал «В курсе.ру».
«Теперь историей занимается полиция. Информация об этом будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для профработы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уточняется, что несостоявшегося руфера сняли с крыши и передали бабушке. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми 15-летний подросток подозревается в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Вечером 29 марта 2025 года он угрожал сотруднице магазина пневматическим оружием и хотел похитить 168 плиток шоколада на сумму 17 тысяч рублей.
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