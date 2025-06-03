03 июня 2025

В Челябинской области ищут покупателя на новый бетонный завод. Скрин

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Промышленное предприятие продается в Каслинском районе
Промышленное предприятие продается в Каслинском районе Фото:

В Каслях Челябинской области выставлен на продажу новый бетонный завод с собственной инфраструктурой. Цена производственного объекта составляет 38 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Новый бетонный завод расположен на участке размером один гектар. На территории базы имеются собственные линии электропередачи, офисные и складские помещения, а также гаражи», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что предприятие обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. В сообщении также указано, что завод находится на стадии установки оборудования.

Как сообщало URA.RU ранее, в Карабаше выставили на продажу за 170 миллионов рублей радиозавод. На территории комплекса находятся восемь зданий общей площадью более семи тысяч квадратных метров с энергокомплексом и коммунальной инфраструктурой. Плoщaдь зaвода — 2,4 гeктаpа.

В Каслях продается строящийся завод
В Каслях продается строящийся завод
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В Каслях Челябинской области выставлен на продажу новый бетонный завод с собственной инфраструктурой. Цена производственного объекта составляет 38 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Новый бетонный завод расположен на участке размером один гектар. На территории базы имеются собственные линии электропередачи, офисные и складские помещения, а также гаражи», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что предприятие обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. В сообщении также указано, что завод находится на стадии установки оборудования. Как сообщало URA.RU ранее, в Карабаше выставили на продажу за 170 миллионов рублей радиозавод. На территории комплекса находятся восемь зданий общей площадью более семи тысяч квадратных метров с энергокомплексом и коммунальной инфраструктурой. Плoщaдь зaвода — 2,4 гeктаpа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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