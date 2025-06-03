В Каслях Челябинской области выставлен на продажу новый бетонный завод с собственной инфраструктурой. Цена производственного объекта составляет 38 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Новый бетонный завод расположен на участке размером один гектар. На территории базы имеются собственные линии электропередачи, офисные и складские помещения, а также гаражи», — сообщается на сайте «Авито».
Автор объявления отметил, что предприятие обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. В сообщении также указано, что завод находится на стадии установки оборудования.
Как сообщало URA.RU ранее, в Карабаше выставили на продажу за 170 миллионов рублей радиозавод. На территории комплекса находятся восемь зданий общей площадью более семи тысяч квадратных метров с энергокомплексом и коммунальной инфраструктурой. Плoщaдь зaвода — 2,4 гeктаpа.
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