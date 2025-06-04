Лукашенко пожаловался Си Цзиньпину на давление со стороны Запада

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Пекин становится центром внимания многих государств, включая Беларусь
Пекин становится центром внимания многих государств, включая Беларусь Фото:

В современном мире наблюдается беспрецедентное давление со стороны западных стран, в первую очередь на Китайскую Народную Республику. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени — беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику», — подчеркнул Лукашенко на встрече с председателем КНР, передает агентство Белта. По словам президента Беларуси, именно Пекин становится центром внимания многих государств, включая Беларусь.

Со 2 по 4 июня 2025 года Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Китае. Ключевым событием поездки стала его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла 4 июня в Пекине. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку.

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В современном мире наблюдается беспрецедентное давление со стороны западных стран, в первую очередь на Китайскую Народную Республику. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени — беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику», — подчеркнул Лукашенко на встрече с председателем КНР, передает агентство Белта. По словам президента Беларуси, именно Пекин становится центром внимания многих государств, включая Беларусь. Со 2 по 4 июня 2025 года Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Китае. Ключевым событием поездки стала его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла 4 июня в Пекине. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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