Челябинских депутатов призвали бороться с неплательщиками алиментов

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал депутатов бороться с неплательщиками алиментов. С такой просьбой Гербер обратился к коллегам на сессии ЗСО.
«Хотел бы напомнить, что с недавнего времени информация о злостных алиментщиках является публичной. Во время встреч с избирателями используйте эту информацию. Мы говорим о необходимости подъема демографических показателей. Однако, когда слышишь объем задолженности по алиментам в Челябинской области, волей-неволей задумаешься, как говорить молодым людям о создании семьи, когда часть мужского населения бегает и прячет свои доходы. Говорите об этом с молодежью, напоминайте, что есть реестр неплательщиков, что теперь это публичная информация и что от общественного порицания за сокрытие доходов от своих детей теперь не скрыться», — заявил Гербер.
Гербер рассказал, что сталкивался со злостными неплательщиками алиментов в своей практике на посту руководителя ОТВ. К нему пришел трудоустраиваться мужчина, который попросил из-за алиментов оформить его зарплату на другого человека. По словам Гербера, он чуть не выкинул потенциального работника из окна за такое желание.
Обращение Гербера последовало после доклада детского омбудсмена Евгении Майоровой, на котором та озвучила, что за прошедший год к ней поступило 452 обращения по поводу взыскания задолженности по алиментам. По словам Гербера, несколько лет назад сумма задолженности по алиментам в регионе находилась на уровне семи миллиардов рублей.
С 25 мая в России заработал публичный реестр злостных неплательщиков по алиментам. В этот список вошли данные о должниках, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности, либо находятся в розыске. Эти лица, как правило, не работают официально, проживают не по месту регистрации и скрывают свои доходы.
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