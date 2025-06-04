Индекс Мосбиржи упал на словах Путина о том, что Киеву не нужен мир

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Индекс Мосбиржи резко пошел вниз
Индекс Мосбиржи резко пошел вниз Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Индекс Мосбиржи обновил дневной минимум на фоне заявлений президента России Владимира Путина о перспективах мирных переговоров с Украиной. По данным торгов на 17:27 по московскому времени 4 июня, индекс снизился на 0,24% и достиг отметки 2827,37 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Причиной падения российского фондового рынка стали комментарии Путина по поводу возможности организовать саммит с Украиной и заключить перемирие. Глава государства заявил, что на фоне терактов в Брянской и Курской областях проведение встречи с Киевом маловероятно. Путин также отметил, что, по его мнению, «нынешним украинским властям мир не нужен», поскольку их «волнует только сохранение власти».

Ранее в этот же день глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский доложил президенту о ходе консультаций, которые проходили в Стамбуле. В результате обсуждения стало известно, что позиция российской стороны по вопросу проведения саммита остается неизменной: Москва готова к диалогу только при соблюдении определенных условий и гарантий безопасности.

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Индекс Мосбиржи обновил дневной минимум на фоне заявлений президента России Владимира Путина о перспективах мирных переговоров с Украиной. По данным торгов на 17:27 по московскому времени 4 июня, индекс снизился на 0,24% и достиг отметки 2827,37 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Причиной падения российского фондового рынка стали комментарии Путина по поводу возможности организовать саммит с Украиной и заключить перемирие. Глава государства заявил, что на фоне терактов в Брянской и Курской областях проведение встречи с Киевом маловероятно. Путин также отметил, что, по его мнению, «нынешним украинским властям мир не нужен», поскольку их «волнует только сохранение власти». Ранее в этот же день глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский доложил президенту о ходе консультаций, которые проходили в Стамбуле. В результате обсуждения стало известно, что позиция российской стороны по вопросу проведения саммита остается неизменной: Москва готова к диалогу только при соблюдении определенных условий и гарантий безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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