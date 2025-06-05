Axios: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ

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Атака Украины может продлить боевые действия, считает Трамп
Атака Украины может продлить боевые действия, считает Трамп Фото:

Президент США Дональд Трамп разочарован и обеспокоен недавней попыткой атаки ВСУ. Об этом сообщил чиновник Белого Дома. По его словам, глава Штатов уверен, что такой шаг со стороны Киева лишь продлит боевые действия на Украине.

«Атака дронов не удивила Трампа <…>, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», — заявил чиновник. Его слова опубликованы на портале Axios.

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Президент США Дональд Трамп разочарован и обеспокоен недавней попыткой атаки ВСУ. Об этом сообщил чиновник Белого Дома. По его словам, глава Штатов уверен, что такой шаг со стороны Киева лишь продлит боевые действия на Украине. «Атака дронов не удивила Трампа <…>, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», — заявил чиновник. Его слова опубликованы на портале Axios.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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