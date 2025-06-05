В Челябинске рядом со стадионом «Локомотив» построят новый высотный ЖК. Карта

Застройщик планирует изменить проект ЖК, против которого выступили челябинцы
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Замечания по проекту можно вносить на сайте госуслуг с 11 по 19 июня
Замечания по проекту можно вносить на сайте госуслуг с 11 по 19 июня

В Советском районе Челябинска между стадионом «Локомотив» и Переселенческим сквером компания СЗ «Каскад» строит новый высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Его площадь достигнет 3 000 квадратных метров. Общественные обсуждения по поводу изменений процента застройки территории в проекте пройдут в городе с 4 июня по 3 июля 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — многоквартирного дома с подземной автостоянкой на участке с минимальным процентом застройки — 10 в смешанной территориальной зоне в зонах развития. Объект расположен по адресу: улица Комсомольская, земельный участок 12 в Советском районе города», — сообщается на сайте мэрии.

Два высотных дома с парковками девелопер начал возводить в марте 2025 года рядом с домами на Монакова, 35 и Комсомольской, 16. Раньше там была автомобильная стоянка.

Жильцы соседних домов тогда выступили против уплотнения застройки и стройки под окнами. Также они были недовольны тем, что высотные здания перекроют им солнечный свет. Кроме того опасались, что строительство, а именно тяжелая техника, могут испортить недавно отремонтированную дорогу вдоль дома на Комсомольской, 16.

Девелопер на общественных обсуждениях будет просить градостроительную комиссию увеличить минимальный процент застройки территории. Замечания и предложения по проекту жители ближайших домов и другие участники обсуждений смогут вносить на сайте госуслуг с 11 по 19 июня.

Жители близлежащих домов были недовольны начавшимся строительством, но застройщик сообщил, что у него есть разрешение на проведение работ
Жители близлежащих домов были недовольны начавшимся строительством, но застройщик сообщил, что у него есть разрешение на проведение работ

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В Советском районе Челябинска между стадионом «Локомотив» и Переселенческим сквером компания СЗ «Каскад» строит новый высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой. Его площадь достигнет 3 000 квадратных метров. Общественные обсуждения по поводу изменений процента застройки территории в проекте пройдут в городе с 4 июня по 3 июля 2025 года, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — многоквартирного дома с подземной автостоянкой на участке с минимальным процентом застройки — 10 в смешанной территориальной зоне в зонах развития. Объект расположен по адресу: улица Комсомольская, земельный участок 12 в Советском районе города», — сообщается на сайте мэрии. Два высотных дома с парковками девелопер начал возводить в марте 2025 года рядом с домами на Монакова, 35 и Комсомольской, 16. Раньше там была автомобильная стоянка. Жильцы соседних домов тогда выступили против уплотнения застройки и стройки под окнами. Также они были недовольны тем, что высотные здания перекроют им солнечный свет. Кроме того опасались, что строительство, а именно тяжелая техника, могут испортить недавно отремонтированную дорогу вдоль дома на Комсомольской, 16. Девелопер на общественных обсуждениях будет просить градостроительную комиссию увеличить минимальный процент застройки территории. Замечания и предложения по проекту жители ближайших домов и другие участники обсуждений смогут вносить на сайте госуслуг с 11 по 19 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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