Мэр из ХМАО решил выписать премии подчиненным на юбилей города

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Мэр Урая решил выписать премии чиновникам на День города
Мэр Урая решил выписать премии чиновникам на День города Фото:

Мэр Урая Тимур Закирзянов решил выписать премии чиновникам администрации в честь 60-летия города. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте муниципалитета.

«Это впервые, когда чиновники получают премию на День города. Все же это юбилей — 60 лет. Решение во время заседания поддержали депутаты», — отметил собеседник агентства.

По его словам, из бюджета выделили 1 млн рублей на выплаты примерно 200 сотрудникам. «Это по 5 тысяч рублей, еще и до вычета налога», — уточнил инсайдер. В мэрии обещали уточнить детали и подготовить официальный комментарий позднее.

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Мэр Урая Тимур Закирзянов решил выписать премии чиновникам администрации в честь 60-летия города. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте муниципалитета. «Это впервые, когда чиновники получают премию на День города. Все же это юбилей — 60 лет. Решение во время заседания поддержали депутаты», — отметил собеседник агентства. По его словам, из бюджета выделили 1 млн рублей на выплаты примерно 200 сотрудникам. «Это по 5 тысяч рублей, еще и до вычета налога», — уточнил инсайдер. В мэрии обещали уточнить детали и подготовить официальный комментарий позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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