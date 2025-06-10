Мэр из ХМАО решил выписать премии подчиненным на юбилей города

Мэр Урая Тимур Закирзянов решил выписать премии чиновникам администрации в честь 60-летия города. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте муниципалитета.
«Это впервые, когда чиновники получают премию на День города. Все же это юбилей — 60 лет. Решение во время заседания поддержали депутаты», — отметил собеседник агентства.
По его словам, из бюджета выделили 1 млн рублей на выплаты примерно 200 сотрудникам. «Это по 5 тысяч рублей, еще и до вычета налога», — уточнил инсайдер. В мэрии обещали уточнить детали и подготовить официальный комментарий позднее.
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