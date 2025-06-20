«Обращайтесь к авторам вброса»: Захарова прокомментировала информацию об убежище для Илона Маска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июня заявила, что у нее нет информации о предложении предоставить американскому предпринимателю Илону Маску убежище в России. Политик добавила, что по этому вопросу необходимо обращаться в авторам вброса.
«У меня нет никакой информации насчет этого (насчет предоставления Маску убежища — прим. URA.RU), кроме материалов в сети», — сказала Захарова на полях ПМЭФ-2025. Представитель ведомства подчеркнула, что нужно обращаться к тем, кто распространил эту информацию.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что МИД России получило обращение от партии «Новые люди» с инициативой предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище в РФ. По словам депутата, ответ от внешнеполитического ведомства может поступить в течение ближайшего месяца. Даванков отметил, что, несмотря на ошибки, допущенные Маском в прошлом, важно проявлять способность к прощению. Он также подчеркнул, что Россия готова принять известного предпринимателя.
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