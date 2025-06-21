Иран резко ответил Макрону про «ядерное обнуление»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Тегерана предоставить гарантии мирного характера своей ядерной программы, но отверг возможность полного отказа от нее. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера 21 июня.
«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия и гарантирования мирного характера ядерной деятельности Ирана. При этом мы не приемлем обнуления ядерной деятельности ни при каких обстоятельствах, а в случае продолжения агрессии израильского режима Тегеран даст более сокрушительный и решительный ответ», — заявил Пезешкиан в ходе переговоров с Макроном. Его слова передало агентство Tasnim.
Иранский лидер также напомнил, что власти страны, руководствуясь фетвой Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, неоднократно подчеркивали отсутствие намерений разрабатывать ядерное оружие. Пезешкиан отметил, что Иран готов выстраивать доверие с международным сообществом и продолжит отстаивать свои легитимные права в вопросах мирного атома.
Ранее представители Ирана неоднократно заявляли о мирном характере своей ядерной программы и готовности сотрудничать с международными организациями для подтверждения этого статуса. Власти страны подчеркивают, что развитие ядерных технологий преследует исключительно энергетические и научные цели.
Вопросы вокруг ядерной программы Ирана остаются предметом международного внимания после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном использовании Тегераном ядерного оружия, если бы оно было создано. Несмотря на это, власти Ирана неоднократно подчеркивали мирный характер своих ядерных разработок и выражали готовность сотрудничать с международными организациями, а также соблюдать условия ядерной сделки при выполнении обязательств другими странами.
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