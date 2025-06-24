На Украине возненавидели Порошенко* после его отдыха в Турции и подарка детям

Бывшего президента Украины Петра Порошенко* (включен в РФ в список экстремистов и террористов) начали ненавидеть в стране после его недавнего отдыха в Турции. Там же он передал своим сыновьям — Алексею и Михаилу — подарок в виде одного миллиона долларов. Молодые люди специально прилетели в Анкару из Лондона, сообщили украинские СМИ.
«Петра Порошенко поймали на пляже в Турции, где он отдыхал вместо рабочей поездки в Европу. Так, политик уехал подальше, чтобы немножко позагорать и подарить один миллион долларов сыновьям», — передает telegram-канал «Украина 24/7».
Отмечается, что экс-президент задекларировал эту сумму еще в конце апреля, указав ее как расходы на подарок. Однако в документе не было прописано, кто именно является получателем, информация появилась только после запроса журналистов telegram-канала в пресс-службу партии Порошенко «Европейская солидарность».
Кроме того, представители украинского СМИ попытались выяснить цель поездки Петра Порошенко. По данным партийной пресс-службы, он ездил на встречу с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Однако нет точных дат этих переговоров и каких-либо фотографий. При этом известно, что 23-24 апреля бывший лидер Украины находился в служебной командировке в Висбадене (Германия), а 28-30 апреля — в Валенсии (Испания).
После поражения Владимиру Зеленскому на президентских выборах, Порошенко был обвинен в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия, в период своего президентства он якобы вступил в сговор с представителями из России, ДНР и ЛНР, организовав поставки угля из Донбасса на подконтрольные Киеву территории. Суд арестовал имущество и активы украинского экс-главы, а он сам уехал в Варшаву. Однако в 2022 году Петр Порошенко вернулся в Киев для участия в судебном заседании, после чего его освободили под личное обязательство. Спустя два года Госбюро расследований завершило предварительное расследование по делу.
*Петр Порошенко включен в РФ в список экстремистов и террористов
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