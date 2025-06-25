ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка Белгородской области ВСУ атаковали промышленный объект с использованием беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что в результате происшествия были повреждены фасад и остекление производственного цеха, осколками задет легковой автомобиль. В частном доме после взрыва FPV-дрона выбиты окна, повреждены кровля, фасад и забор.
Кроме того, в селе Нежеголь пострадал торговый объект. В Отрадном FPV-дрон повредил автомобиль, а в Новостроевке-Первой в результате атаки загорелась крыша частного дома.
Ранее, 20 июня текущего года, украинские военные нанесли удары по четырем населенным пунктам в Шебекинском и Белгородском районах Белгородской области. Как сообщил Гладков, в селе Нижнее Березово-Второе беспилотник повредил легковой автомобиль, передает «Национальная служба новостей».
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