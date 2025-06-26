Лихачей на «путинской трассе» до Екатеринбурга будут ловить нейросети

На федеральной трассе М-12 «Восток», которую вскоре проведут до Екатеринбурга, активно используют нейросети для выявления нарушителей ПДД, скрывающих госномера и тех, кто не оплатил проезд. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».
«С начала года на трассах М-12 „Восток“, ЦКАД и А-289 с интеллектуальной транспортной системой „Свободный поток“ провели свыше 80 рейдов. Было выявлено более 650 нарушителей. Из них около 180 пользователей, которые намеренно пытались скрыть номера, свыше 60 ехали с грязными регистрационными знаками, более 70 ранее не оплатили проезд», — пояснили там.
М-12 оборудована системой, позволяющей организовать движение без остановки на пунктах оплаты. Технология «Свободный поток» работает с помощью комплексов камер и датчиков, которые фиксируют проезд транспорта и автоматически выписывают чек. Оплата производится через транспондеры или онлайн-сервисы, что позволяет не создавать заторов на дороге.
Трассу планируют продлить от Казани до Екатеринбурга в июле 2025-го. Открытие дороги переносили, объясняя это плохой погодой. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го.
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