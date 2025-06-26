Лихачей на «путинской трассе» до Екатеринбурга будут ловить нейросети

Нарушителей ПДД на трассе М-12 «Восток» в Екатеринбург будут выявлять нейросети
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Искусственный интеллект активно используют на М-12 «Восток»
Искусственный интеллект активно используют на М-12 «Восток» Фото:

На федеральной трассе М-12 «Восток», которую вскоре проведут до Екатеринбурга, активно используют нейросети для выявления нарушителей ПДД, скрывающих госномера и тех, кто не оплатил проезд. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».

«С начала года на трассах М-12 „Восток“, ЦКАД и А-289 с интеллектуальной транспортной системой „Свободный поток“ провели свыше 80 рейдов. Было выявлено более 650 нарушителей. Из них около 180 пользователей, которые намеренно пытались скрыть номера, свыше 60 ехали с грязными регистрационными знаками, более 70 ранее не оплатили проезд», — пояснили там.

М-12 оборудована системой, позволяющей организовать движение без остановки на пунктах оплаты. Технология «Свободный поток» работает с помощью комплексов камер и датчиков, которые фиксируют проезд транспорта и автоматически выписывают чек. Оплата производится через транспондеры или онлайн-сервисы, что позволяет не создавать заторов на дороге.

Трассу планируют продлить от Казани до Екатеринбурга в июле 2025-го. Открытие дороги переносили, объясняя это плохой погодой. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го.

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На федеральной трассе М-12 «Восток», которую вскоре проведут до Екатеринбурга, активно используют нейросети для выявления нарушителей ПДД, скрывающих госномера и тех, кто не оплатил проезд. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодор». «С начала года на трассах М-12 „Восток“, ЦКАД и А-289 с интеллектуальной транспортной системой „Свободный поток“ провели свыше 80 рейдов. Было выявлено более 650 нарушителей. Из них около 180 пользователей, которые намеренно пытались скрыть номера, свыше 60 ехали с грязными регистрационными знаками, более 70 ранее не оплатили проезд», — пояснили там. М-12 оборудована системой, позволяющей организовать движение без остановки на пунктах оплаты. Технология «Свободный поток» работает с помощью комплексов камер и датчиков, которые фиксируют проезд транспорта и автоматически выписывают чек. Оплата производится через транспондеры или онлайн-сервисы, что позволяет не создавать заторов на дороге. Трассу планируют продлить от Казани до Екатеринбурга в июле 2025-го. Открытие дороги переносили, объясняя это плохой погодой. Изначально открыть движение по всей трассе планировали в конце 2024-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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