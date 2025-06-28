Дуда нагрянул в Киев, никого не предупредив

Дуда прибыл в Киев с незапланированным визитом
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В Киеве Дуда встретится с Зеленским (архивное фото)
В Киеве Дуда встретится с Зеленским (архивное фото) Фото:

Президента Польши Анджей Дуда, прибыл в Киев с незапланированным визитом. Как проинформировала канцелярия главы польского государства, в ходе этой поездки состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — следует из заявления канцелярии, опубликованного в соцсетях. Под публикацией размещена видеозапись встречи польского лидера на вокзале Киева главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Ранее, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетил в Вену, где встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Это была первая поездка Зеленского в Австрию с начала СВО.

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Президента Польши Анджей Дуда, прибыл в Киев с незапланированным визитом. Как проинформировала канцелярия главы польского государства, в ходе этой поездки состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — следует из заявления канцелярии, опубликованного в соцсетях. Под публикацией размещена видеозапись встречи польского лидера на вокзале Киева главой МИД Украины Андреем Сибигой. Ранее, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетил в Вену, где встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Это была первая поездка Зеленского в Австрию с начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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