TikTok разрабатывает новую версию приложения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая версия приложения появится в магазинах американских приложений с 5 сентября, заявляет СМИ
Новая версия приложения появится в магазинах американских приложений с 5 сентября, заявляет СМИ Фото:

Специалисты социальной сети TikTok ведут разработку новой версии своего приложения. Связана разработка с потенциальной блокировкой TikTok в США. Они хотят заменить его на некий аналог на американском рынке. Об этом сообщает The Information.

«TikTok Разрабатывает новую версию приложения в преддверии ожидаемых продаж в США», — написано в материале. Судя по информации, рабочее название приложение — M2. Его планируют разместить на американских платформах 5 сентября.

Ранее Конгресс США обязал китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok или прекратить его работу в стране до 19 января 2025 года, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. В апреле 2025 года, администрация Трампа договорилась с TikTok о создании новой компании, контролируемой американскими инвесторами, чтобы продолжить работу платформы в США. Однако ByteDance приостановила сделку из-за введения Трампом высоких тарифов на импорт, требуя урегулирования торговых вопросов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты социальной сети TikTok ведут разработку новой версии своего приложения. Связана разработка с потенциальной блокировкой TikTok в США. Они хотят заменить его на некий аналог на американском рынке. Об этом сообщает The Information. «TikTok Разрабатывает новую версию приложения в преддверии ожидаемых продаж в США», — написано в материале. Судя по информации, рабочее название приложение — M2. Его планируют разместить на американских платформах 5 сентября. Ранее Конгресс США обязал китайскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok или прекратить его работу в стране до 19 января 2025 года, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. В апреле 2025 года, администрация Трампа договорилась с TikTok о создании новой компании, контролируемой американскими инвесторами, чтобы продолжить работу платформы в США. Однако ByteDance приостановила сделку из-за введения Трампом высоких тарифов на импорт, требуя урегулирования торговых вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...