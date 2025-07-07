Шохин потребовал у Набиуллиной существенного снижения ключевой ставки

Шохин: бизнес ждет от ЦБ снижения ключевой ставки до 18% в июле
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Шохин заявил, что бизнес ждет от ЦБ в июле снижения ставки
Шохин заявил, что бизнес ждет от ЦБ в июле снижения ставки Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает, что Центробанк России на июльском заседании снизит ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с текущих 20% до 18%. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин на полях выставки «Иннопром-2025».

«Ждем 18%. Смысла [снижать] по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее», — заявил Шохин в беседе с «Интерфаксом».

По словам главы РСПП, объединение уже прогнозировало желательное снижение ставки до 18% к сентябрю. Однако, учитывая приближение отпускного сезона в августе, вопрос о корректировке ключевой ставки, по мнению Шохина, целесообразно было бы рассмотреть уже в июле.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что российская экономика и деловое сообщество смогли приспособиться к условиям жесткой денежно-кредитной политики. Даже несмотря на продолжительный период действия повышенной ключевой ставки Центробанка, в стране не наблюдается волны банкротств среди крупных предприятий. Компании продемонстрировали способность сохранять устойчивость в условиях ставки на уровне 21%, тем самым опровергнув пессимистичные прогнозы.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает, что Центробанк России на июльском заседании снизит ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с текущих 20% до 18%. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин на полях выставки «Иннопром-2025». «Ждем 18%. Смысла [снижать] по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее», — заявил Шохин в беседе с «Интерфаксом». По словам главы РСПП, объединение уже прогнозировало желательное снижение ставки до 18% к сентябрю. Однако, учитывая приближение отпускного сезона в августе, вопрос о корректировке ключевой ставки, по мнению Шохина, целесообразно было бы рассмотреть уже в июле. Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что российская экономика и деловое сообщество смогли приспособиться к условиям жесткой денежно-кредитной политики. Даже несмотря на продолжительный период действия повышенной ключевой ставки Центробанка, в стране не наблюдается волны банкротств среди крупных предприятий. Компании продемонстрировали способность сохранять устойчивость в условиях ставки на уровне 21%, тем самым опровергнув пессимистичные прогнозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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