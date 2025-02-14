После прихода нового гендиректора «Роскосмоса» произошли массовые увольнения

Спустя неделю с момента вступления в должность нового генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, свой пост покинули сразу несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Сообщается об уходе заместителя генерального директора по космическим комплексам и науке Александра Блошенко. Также компанию покинул первый заместитель Баканова, Андрей Ельчанинов, и другие сотрудники.
«По соглашению сторон ушел в отставку заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко», — подтвердила пресс-служба «Роскосмоса». Сообщение опубликовано в telegram-канале компании. Также там уведомили об уходе в отставку Андрея Ельчанинова.
В «Роскосмос» также произошли изменения и на уровне руководства ключевых предприятий отрасли. Так, в АО «ЦНИИмаш» и НПО Лавочкина также произведена смена руководителей. Свои посты покинули: действующий руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, а также гендиректор НПО Лавочкина — Дмитрия Яременко.
Дмитрий Баканов, занимавший ранее должность заместителя министра транспорта РФ, был назначен на пост генерального директора корпорации «Роскосмос» 6 февраля. В возрасте 39 лет Баканов стал самым молодым руководителем этой организации.
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