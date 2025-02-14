После прихода нового гендиректора «Роскосмоса» произошли массовые увольнения

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В «Роскосмосе» произошли массовые перестановки
В «Роскосмосе» произошли массовые перестановки Фото:

Спустя неделю с момента вступления в должность нового генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, свой пост покинули сразу несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Сообщается об уходе заместителя генерального директора по космическим комплексам и науке Александра Блошенко. Также компанию покинул первый заместитель Баканова, Андрей Ельчанинов, и другие сотрудники.

«По соглашению сторон ушел в отставку заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко», — подтвердила пресс-служба «Роскосмоса». Сообщение опубликовано в telegram-канале компании. Также там уведомили об уходе в отставку Андрея Ельчанинова. 

В «Роскосмос» также произошли изменения и на уровне руководства ключевых предприятий отрасли. Так, в АО «ЦНИИмаш» и НПО Лавочкина также произведена смена руководителей. Свои посты покинули: действующий руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, а также гендиректор НПО Лавочкина — Дмитрия Яременко. 

Дмитрий Баканов, занимавший ранее должность заместителя министра транспорта РФ, был назначен на пост генерального директора корпорации «Роскосмос» 6 февраля. В возрасте 39 лет Баканов стал самым молодым руководителем этой организации.

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Спустя неделю с момента вступления в должность нового генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, свой пост покинули сразу несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Сообщается об уходе заместителя генерального директора по космическим комплексам и науке Александра Блошенко. Также компанию покинул первый заместитель Баканова, Андрей Ельчанинов, и другие сотрудники. «По соглашению сторон ушел в отставку заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко», — подтвердила пресс-служба «Роскосмоса». Сообщение опубликовано в telegram-канале компании. Также там уведомили об уходе в отставку Андрея Ельчанинова.  В «Роскосмос» также произошли изменения и на уровне руководства ключевых предприятий отрасли. Так, в АО «ЦНИИмаш» и НПО Лавочкина также произведена смена руководителей. Свои посты покинули: действующий руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, а также гендиректор НПО Лавочкина — Дмитрия Яременко.  Дмитрий Баканов, занимавший ранее должность заместителя министра транспорта РФ, был назначен на пост генерального директора корпорации «Роскосмос» 6 февраля. В возрасте 39 лет Баканов стал самым молодым руководителем этой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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