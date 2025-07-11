Не объехали: в Челябинске два трамвая устроили лобовую аварию

В Челябинске трамваи устроили лобовое ДТП после схода вагона с рельсов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП никто из пассажиров не пострадал
В ДТП никто из пассажиров не пострадал Фото:

В Челябинске вечером 11 июля на улице Горького произошла авария с участием двух трамваев. Вагоны устроили лобовое ДТП у дома №81 из-за того, что один из них сошел с рельсов. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, 36-летняя водитель трамвая допустила сход вагона с рельсов. После этого тот столкнулся со встречным трамваем маршрута № 5. В результате ДТП виновница получила телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что на место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало URA.RU, ранее на улице Кузнецова в Челябинске столкнулись два автобуса №5 и №51. В результате аварии были пострадавшие, понадобилась помощь медиков.

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В Челябинске вечером 11 июля на улице Горького произошла авария с участием двух трамваев. Вагоны устроили лобовое ДТП у дома №81 из-за того, что один из них сошел с рельсов. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «По предварительным данным, 36-летняя водитель трамвая допустила сход вагона с рельсов. После этого тот столкнулся со встречным трамваем маршрута № 5. В результате ДТП виновница получила телесные повреждения», — уточнили в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что на место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщало URA.RU, ранее на улице Кузнецова в Челябинске столкнулись два автобуса №5 и №51. В результате аварии были пострадавшие, понадобилась помощь медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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