Не объехали: в Челябинске два трамвая устроили лобовую аварию

В Челябинске вечером 11 июля на улице Горького произошла авария с участием двух трамваев. Вагоны устроили лобовое ДТП у дома №81 из-за того, что один из них сошел с рельсов. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, 36-летняя водитель трамвая допустила сход вагона с рельсов. После этого тот столкнулся со встречным трамваем маршрута № 5. В результате ДТП виновница получила телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что на место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало URA.RU, ранее на улице Кузнецова в Челябинске столкнулись два автобуса №5 и №51. В результате аварии были пострадавшие, понадобилась помощь медиков.
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