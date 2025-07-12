Когда в Москве и области навсегда избавятся от надоедливого тополиного пуха

Жителям Москвы и Подмосковья вскоре может больше не придется сталкиваться с летними «снегопадами» тополиного пуха. По информации климатологов, в ближайшие десять лет количество тополиного пуха в регионе значительно сократится.
«Количество пуха в столице и Подмосковье уже заметно сокращается, а в следующую декаду эта тенденция будет только нарастать», — пишет Life ссылаясь на климатологов. Это изменение связывают с несколькими ключевыми факторами.
Прежде всего, московские власти активно проводят замену «женских» тополей, производящих пух, на «мужские», которые не обладают этой способностью. Этот процесс уже дал начало заметному уменьшению количества пуха в городской среде.
Кроме того, изменения климата и погода также играют свою роль. Например, холодный июнь этого года помешал тополям войти в фазу активного цветения, что привело к снижению производства пуха. Сильные дожди также способствовали быстрому оседанию и уменьшению распространения пуха, который уже успел появиться.
Ранее синоптики и МЧС предупреждали жителей Москвы и Подмосковья о частых дождях, грозах и пониженных температурах, которые наблюдались в регионе во второй половине июня. Эти погодные условия уже способствовали снижению количества тополиного пуха, так как осадки и прохлада мешали тополям активно цвести.
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