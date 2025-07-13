Во Франции назвали безумным решение Макрона о помощи Украине

Филиппо раскритиковал решение об открытии в Париже штаба коалиции желающих
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Политик Филиппо назвал решение Макрона по открытию штаба коалиции желающих в Париже безумием
Политик Филиппо назвал решение Макрона по открытию штаба коалиции желающих в Париже безумием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Франции раскритиковали штаб коалиции желающих, который открылся в Париже. Об этом в соцсетях написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его „Коалиция желающих“, которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру в Париже», — написал Филиппо в соцсети X.

Кроме того, он выразил интерес в том, во сколько экономически это обойдется простым горожанам. Также политик подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.

Ранее стало известно, что в офисе премьер-министра Великобритании, рассматривается инициатива по формированию штаба коалиции желающих с целью оказания содействия Украине. Согласно заявлению, штаб будет базироваться в Париже и находиться под совместным руководством Великобритании и Франции. Через год планируется перенести его в Лондон. Основной задачей новой структуры станет координация военной помощи Киеву, а также распределение ресурсов между государствами, входящими в коалицию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на создание штаба, сообщив, что в России всерьез не воспринимают подобные идеи западных стран. Дипломат отметил, что в РФ «не особо этим интересуются».

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Во Франции раскритиковали штаб коалиции желающих, который открылся в Париже. Об этом в соцсетях написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его „Коалиция желающих“, которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру в Париже», — написал Филиппо в соцсети X. Кроме того, он выразил интерес в том, во сколько экономически это обойдется простым горожанам. Также политик подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину. Ранее стало известно, что в офисе премьер-министра Великобритании, рассматривается инициатива по формированию штаба коалиции желающих с целью оказания содействия Украине. Согласно заявлению, штаб будет базироваться в Париже и находиться под совместным руководством Великобритании и Франции. Через год планируется перенести его в Лондон. Основной задачей новой структуры станет координация военной помощи Киеву, а также распределение ресурсов между государствами, входящими в коалицию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на создание штаба, сообщив, что в России всерьез не воспринимают подобные идеи западных стран. Дипломат отметил, что в РФ «не особо этим интересуются».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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