Миронов заявил о недопустимости запрета на ипотеку не по прописке

Для того чтобы семьи не покидали регионы, важно обеспечивать их доступом к детским садам, образовательным учреждениям, медицинским организациям и рабочим местам. В этой связи недопустимо ограничивать оформление семейной ипотеки только тем регионом, в котором граждане зарегистрированы по месту жительства. Об этом рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в „ипотечных крепостных“. Я также считаю недопустимым стремление „закабалить“ людей по месту прописки, разделить их по месту жительства», — подчеркнул Миронов в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что для того, что семьи не покидали «родные места», необходимо возводить не только жилье, но и детские сады, школы, поликлиники, а также создавать рабочие места.
Он отметил, что в условиях рыночных процентных ставок семейная ипотека остается единственной возможностью для многих приобрести собственное жилье. Это особенно актуально для семей, вынужденных переезжать в крупные города не по собственной воле, а из-за неблагоприятных условий. По мнению Миронова, ограничивать граждан в подобных возможностях и фактически ставить их в зависимость от кредитных обязательств недопустимо.
Ранее Сергей Миронов уже предлагал стимулировать рождаемость и поддерживать семьи с детьми через списание ипотечных долгов. По его инициативе, при рождении третьего ребенка кредит за квартиру может быть полностью погашен. Кроме того, в России действуют различные меры поддержки многодетных семей, включая выплаты на погашение ипотеки и программы субсидирования первоначального взноса, которые постепенно расширяются. Новые предложения Миронова могут дополнить существующие федеральные и региональные программы.
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