«Из союзника в изгоя за один вечер»: что произошло в 9 выпуске шоу «Мастер игры»

В субботу вечером, 12 июля 2025 года, на телеканале ТНТ вышел девятый выпуск психологического реалити-шоу «Мастер игры». Этот эпизод стал по-настоящему переломным в ходе проекта: впервые за долгое время участники решились открыто выступить против одного из самых манипулятивных игроков, а зрители наконец-то увидели настоящего ведущего шоу. Ситуация в игре кардинально изменилась, а расстановка сил среди оставшихся участников полностью трансформировалась. Подробнее о правилах шоу, формате и ходе выпуска — в материале URA.RU.
Суть и формат реалити-шоу «Мастер игры»
«Мастер игры» — российская адаптация популярного международного формата The Traitors, стартовавшая на телеканале ТНТ 17 мая 2025 года. В проекте участвуют 22 знаменитости, среди которых актеры, блогеры, комики и представители шоу-бизнеса. Участники делятся на две команды — «светлых» и «темных», причём большинство из них не знают, кто принадлежит к какой стороне.
Основная идея проекта заключается в том, что «светлые» игроки должны вычислить и исключить всех «темных», а «темные» — остаться незамеченными и постепенно избавляться от «светлых» конкурентов либо переманивать их на свою сторону. Участники проходят различные испытания, зарабатывая деньги в общий призовой фонд, размер которого к девятому выпуску достиг почти 7 миллионов рублей.
К моменту выхода девятого эпизода в игре осталось всего 10 участников. Проект вплотную приблизился к финалу, запланированному на 13 июля 2025 года.
Правила игры и механика проекта «Мастер игры»
В начале проекта на роль «темных» были назначены три участника: Борис Дергачев, Наталья Бантеева и Наталья Бардо. По мере развития событий состав «темных» менялся: некоторых выбывали в результате голосования, других заменяли новые «темные».
Каждый выпуск включает в себя несколько ключевых элементов:
- Ночной совет «темных», на котором они принимают решение либо «убить» одного из «светлых» участников, либо попытаться инициировать нового «темного»
- Командное испытание, где игроки зарабатывают деньги в общий призовой фонд
- Голосование за круглым столом, по итогам которого один из участников покидает проект
Особую роль в игре играет Джокер (Филипп Киркоров), который может менять правила и вводить новые условия. Также существует иммунитет, защищающий участника от голосования. Сильное влияние на ход игры оказывает Мастер игры — загадочный ведущий, личность которого до девятого выпуска оставалась тайной для участников.
Основные события 9 выпуска шоу «Мастер игры»
Девятый выпуск «Мастера игры» начался с ночного совещания между Джокером Филиппом Киркоровым и оставшимися «темными» — комиком Тимуром Батрутдиновым и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Они обсуждали действия Ершова в предыдущем выпуске, когда он нарушил договоренность и проголосовал против своего «темного» союзника актера Бориса Дергачева, что привело к его исключению из проекта.
«Темные» решили предложить иллюзионисту Илье Ларионову присоединиться к ним. Однако телеведущий отказался от предложения и остался «светлым», что стало первым неожиданным поворотом выпуска.
Главным событием эпизода стало первое появление настоящего ведущего шоу — актера Юрия Колокольникова, которого до этого участники знали только по голосу. Его выход вызвал восторг у игроков, особенно у блогера Надежды Сысоевой, оказавшейся его давней поклонницей. С появлением Колокольникова Филипп Киркоров официально попрощался с участниками, передав бразды правления Мастеру игры.
Колокольников организовал необычное испытание: участники должны были на один вечер «стать темными» и попытаться угадать, как настоящие «темные» ответили на ряд вопросов об игроках. За каждый правильный ответ в призовой фонд добавлялось 65 тысяч рублей, а за ошибку вычиталось 10 тысяч. В итоге команда заработала 510 тысяч рублей, а иммунитет большинством голосов получила Мариам Тилляева.
Закулисные интриги и манипуляции в шоу «Мастер игры»
Ключевой интригой выпуска стало противостояние между «темными» — Тимуром Батрутдиновым и Евгением Ершовым. После предательства Ершова в предыдущем выпуске Батрутдинов всерьез опасался, что станет следующей мишенью бывшего соратника.
Во время испытания Ершов использовал хитрую тактику: он давал ответы, которые могли бы дать «светлые» о Батрутдинове, тем самым пытаясь направить подозрения на комика. Однако Батрутдинов заметил эту манипуляцию и начал открыто говорить участникам о нечестной игре блогера.
Отдельной сюжетной линией выпуска стали отношения между Батрутдиновым и бизнесвумен Мариам Тилляевой. После напряженного разговора, в котором Мариам обвинила Тимура в излишнем внимании к ней, им удалось прийти к примирению, что повлияло на дальнейший ход голосования. Комик Игорь Чехов провел мастерскую политическую работу, собрав коалицию против Ершова и убедив сомневающихся участников голосовать против него.
Решающее голосование и результаты 9 выпуска «Мастера игры»
На круглом столе, впервые проведенном в одной комнате с участниками, Юрий Колокольников призвал игроков к решительным действиям и открытому выражению своих подозрений. Основными кандидатами на выбывание стали Ершов и Батрутдинов, и главная интрига заключалась в том, за кого проголосует большинство.
Голосование распределилось следующим образом:
За Евгения Ершова: 8 голосов (Игорь Чехов, Тимур Батрутдинов, Денис Власенко, Мариам Тилляева, Илья Ларионов, Даниил Вахрушев, Саманта Адам, Леон Кемстач)
За Тимура Батрутдинова: 2 голоса (Надежда Сысоева, Евгений Ершов)
Подавляющим большинством голосов проект покинул Евгений Ершов. В «Круге правды» он подтвердил, что был «темным», что не стало сюрпризом для большинства участников. Особенно радовался этому результату Игорь Чехов, которому удалось успешно организовать коалицию против одного из самых манипулятивных игроков.
Неожиданный поворот и новые «темные»
После выбывания Ершова в игре остался только один «темный» — Тимур Батрутдинов. Однако Мастер игры преподнес ему неожиданный сюрприз: возможность инициировать сразу двух новых «темных». При этом избранные участники не могли отказаться от предложения — им предстояло либо стать «тёмными», либо покинуть проект.
Батрутдинов выбрал Надежду Сысоеву и Дениса Власенко. Сысоева, которая ранее голосовала против комика, стала «темной», чтобы превратиться из противника в союзницу. Власенко был выбран как участник, которого никто не заподозрит в принадлежности к «темной» стороне.
Оба участника согласились стать «темными», что кардинально изменило расстановку сил в игре. Теперь на проекте снова три «темных» игрока, и баланс восстановлен перед финальными испытаниями.
Где и когда смотреть финал «Мастера игры»
Финальный выпуск реалити-шоу «Мастер игры» выйдет в эфир телеканала ТНТ 19 июля 2025 года. Начало трансляции в 19:00 по московскому времени. Также проект можно будет посмотреть на официальном сайте канала и в онлайн-кинотеатре Premier.
Помимо основного выпуска, зрителям доступны дополнительные материалы: интервью с выбывшими участниками, закулисные съёмки и эксклюзивные комментарии. Все эти материалы можно найти на цифровых платформах ТНТ.
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