Daily Mail узнала о желании королевской семьи Британии помириться с принцем Гарри

В Лондоне в одном из частных клубов состоялась тайная встреча представителей короля Великобритании Карла III и принца Гарри. Подобный разговор стал первым шагом на пути к разрешению семейных конфликтов за долгие годы. Об этом пишет газета Daily Mail.
«Предстоит пройти длинный путь, но канал связи заработал впервые за много лет. Официальной повестки дня не было, только неформальная беседа с выпивкой. Обсуждались темы, которые волнуют обе стороны», — говорится в материале газеты.
Кто именно стал инициатором этой встречи, пока не разглашается. В то же время аналитики полагают, что это событие способно положить начало процессу восстановления диалога между принцем Гарри, его женой Меган Маркл и другими членами королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей и перебрались в Соединенные Штаты в 2020 году. Это привело к заметному охлаждению их отношений с британской королевской семьей. Впоследствии супруги неоднократно высказывали критику в адрес монаршей семьи в различных интервью, а также в автобиографических изданиях. После переезда в Калифорнию пара занялась реализацией медиапроектов, однако далеко не все из них увенчались успехом.
Ранее стало известно, что принц Гарри хотел сменить фамилию Маунтбаттен-Виндзор, которую он унаследовал от Карла III на Спенсер. Мужчина планировал сделать это назло отцу. Однако его отговорил дядя со стороны матери, пишет телеканал 360.
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