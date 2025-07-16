Подозрительную «Газель» обнаружили около хранилища ЦБ РФ

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У хранилища ЦБ в Москве оцепили подозрительную «Газель»
У хранилища ЦБ в Москве оцепили подозрительную «Газель» Фото:

У здания Центрального хранилища Банка России в Москве на улице Правды полицейские проверяют подозрительный фургон. Речь идет о белой «Газели», сообщают местные СМИ.

Автомобиль осматривают кинологи. Проезжую часть в районе улицы перекрыли, движение транспорта временно остановлено, полицейские разворачивают автомобили. Как сообщает корреспондент Агентства «Москва», территория вокруг оцеплена, к месту происшествия стянуты силы экстренных служб.

Уточняется, что вблизи объекта Центробанка расположен и офис компании «Дукс», которая занимается производством авиационных ракет и компонентов вооружения. Официальных комментариев о причинах проверки пока не поступало.

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У здания Центрального хранилища Банка России в Москве на улице Правды полицейские проверяют подозрительный фургон. Речь идет о белой «Газели», сообщают местные СМИ. Автомобиль осматривают кинологи. Проезжую часть в районе улицы перекрыли, движение транспорта временно остановлено, полицейские разворачивают автомобили. Как сообщает корреспондент Агентства «Москва», территория вокруг оцеплена, к месту происшествия стянуты силы экстренных служб. Уточняется, что вблизи объекта Центробанка расположен и офис компании «Дукс», которая занимается производством авиационных ракет и компонентов вооружения. Официальных комментариев о причинах проверки пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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