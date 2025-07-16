Подозрительную «Газель» обнаружили около хранилища ЦБ РФ

У здания Центрального хранилища Банка России в Москве на улице Правды полицейские проверяют подозрительный фургон. Речь идет о белой «Газели», сообщают местные СМИ.
Автомобиль осматривают кинологи. Проезжую часть в районе улицы перекрыли, движение транспорта временно остановлено, полицейские разворачивают автомобили. Как сообщает корреспондент Агентства «Москва», территория вокруг оцеплена, к месту происшествия стянуты силы экстренных служб.
Уточняется, что вблизи объекта Центробанка расположен и офис компании «Дукс», которая занимается производством авиационных ракет и компонентов вооружения. Официальных комментариев о причинах проверки пока не поступало.
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