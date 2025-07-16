В Россию пытались ввести почти тонну кокаина в бананах

ФТС: в контейнере с бананами таможенники нашли 820 килограммов кокаина
© Служба новостей «URA.RU»
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Контейнер с бананами был тщательно досмотрен
Контейнер с бананами был тщательно досмотрен Фото:

В ходе таможенного досмотра в морском порту был задержан контейнер с бананами, в котором обнаружили 820 килограммов кокаина. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается более чем в 12 миллиардов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

«При досмотре контейнера обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета», — говорится в официальном telegram-канале ФТС. Операция стала возможной благодаря взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами. Иностранные коллеги сообщили российским спецслужбам о подготовке крупной поставки кокаина южноамериканской преступной группировкой.

Контейнер с бананами был тщательно досмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. В результате под полом контейнера была обнаружена скрытая полость кустарного изготовления, в которой находились 820 брикетов с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. По факту попытки контрабанды возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

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В ходе таможенного досмотра в морском порту был задержан контейнер с бананами, в котором обнаружили 820 килограммов кокаина. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается более чем в 12 миллиардов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. «При досмотре контейнера обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета», — говорится в официальном telegram-канале ФТС. Операция стала возможной благодаря взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами. Иностранные коллеги сообщили российским спецслужбам о подготовке крупной поставки кокаина южноамериканской преступной группировкой. Контейнер с бананами был тщательно досмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. В результате под полом контейнера была обнаружена скрытая полость кустарного изготовления, в которой находились 820 брикетов с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. По факту попытки контрабанды возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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