Шойгу рассказал, что будет делать ЕС с украденными российскими деньгами

Шойгу: ЕС собирается с помощью российских активов развивать военную силу
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Шойгу заявил, что настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден
Шойгу заявил, что настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Европейский союз намерен использовать замороженные российские активы для превращения в самостоятельную военную силу. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

«Еэсовцы надеются, что реализация этой инициативы позволит осуществить их замысел и, помимо экономико-политического объединения, стать также самостоятельной военной силой. Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту», комментируя планы ЕС по перераспределению доходов от российских средств.

Шойгу указал на дискуссии в западной прессе о возможном переводе около 200 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, в более рискованные активы для получения большей прибыли в интересах Киева. По его словам, страны ЕС и НАТО, включая Великобританию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, договорились о совместных закупках, хранении и управлении запасами сырья для оборонной промышленности. Особо он выделил Прибалтийские страны, которые, по его мнению, «забыли о своих социально-экономических и демографических проблемах» и вместе с Нидерландами и Швецией создают инновационные полигоны НАТО для внедрения новых технологий.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить в конце августа возможности использования российских активов для финансирования военной поддержки Киева. Об этом рассказала глава Евродипломатии Кая Каллас. Потенциальное использование замороженных российских активов может привести к финансовым трудностям в Европе и заставить правительства компенсировать убытки за счет налогоплательщиков, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

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Европейский союз намерен использовать замороженные российские активы для превращения в самостоятельную военную силу. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.  «Еэсовцы надеются, что реализация этой инициативы позволит осуществить их замысел и, помимо экономико-политического объединения, стать также самостоятельной военной силой. Настрой на милитаризацию европейского пространства очевиден», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту», комментируя планы ЕС по перераспределению доходов от российских средств. Шойгу указал на дискуссии в западной прессе о возможном переводе около 200 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, в более рискованные активы для получения большей прибыли в интересах Киева. По его словам, страны ЕС и НАТО, включая Великобританию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, договорились о совместных закупках, хранении и управлении запасами сырья для оборонной промышленности. Особо он выделил Прибалтийские страны, которые, по его мнению, «забыли о своих социально-экономических и демографических проблемах» и вместе с Нидерландами и Швецией создают инновационные полигоны НАТО для внедрения новых технологий. Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить в конце августа возможности использования российских активов для финансирования военной поддержки Киева. Об этом рассказала глава Евродипломатии Кая Каллас. Потенциальное использование замороженных российских активов может привести к финансовым трудностям в Европе и заставить правительства компенсировать убытки за счет налогоплательщиков, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
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© Служба новостей «URA.RU»
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