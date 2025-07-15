В ЕС хотят использовать активы РФ для финансирования поставок оружия ВСУ

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) планируют в конце августа рассмотреть варианты использования российских активов с целью финансирования военной поддержки Киева. Об этом рассказала глава Евродипломатии Кая Каллас.
«Сегодня мы не обсуждали эту тему. Она будет обсуждаться на „Гимнихе“ (неформальной встрече главы МИД — прим. URA.RU) в конце августа», — сказала Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС. Вопрос о поставках оружия ВСУ ей задали украинские журналисты.
Ранее стало известно, что главы МИД ЕС не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России из-за отказа Словакии. Однако в ЕС делают все возможное, чтобы убедить эту страну проголосовать за введение ограничений против РФ.
Кроме того, несмотря на то, что 18-й пакет санкций против РФ еще не принят, страны ЕС уже перешли к обсуждению 19-го. Пока разговоры об этом находятся на начальной стадии и проходят лишь неформально. Об этом рассказал депутат Европарламента Томаш Здеховский. По его словам на данный момент главная проблема его введения заключается в технических трудностях.
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