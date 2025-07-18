Россияне смогут дешевле приобрести новый автомобиль

Средние ставки по автокредитам упали до двухлетнего минимума
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6%
Ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6% Фото:

В июне 2025 года средняя процентная ставка по автокредитам на покупку новых автомобилей в России опустилась до 13,6% годовых, достигнув самого низкого уровня с 2023 года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За первое полугодие средняя ставка по автокредитам упала на семь процентных пунктов.

«Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6% годовых — минимум с 2023 года. С начала года ставки снизились на семь п.п.» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ОКБ.

В бюро объяснили, что снижение ставок связано с активной государственной поддержкой и программами субсидирования автозаводов. Для автомобилей с пробегом ставка по кредиту составила 28,2%, снизившись за месяц на 0,5 процентного пункта.

На фоне снижения ставок заметно вырос и сам рынок автокредитования: с начала года количество выданных кредитов увеличилось на 41%, а их совокупный объем — на 46%. В июне доля новых автомобилей в общем объеме автокредитов достигла 71,5% (максимальное значение с февраля 2022 года), а по количеству — 69% (рекорд с ноября 2020 года).

Согласно данным Минпромторга, за первые шесть месяцев 2025 года по льготным программам куплено 51,7 тысячи новых автомобилей — это около 16% от всех автокредитов. Ставки по таким программам могут снижаться до 0,01% годовых.

Ранее в России выявили схему, в рамках которой автосалоны принудительно обязывают покупателей приобретать дополнительные платные услуги, не представляющие реальной ценности. Речь идет о реализации так называемых «карт помощи на дорогах», оформление которых осуществляется через фирмы-однодневки, пишет «Национальная служба новостей». Впоследствии такие компании массово объявляют себя банкротами, в результате чего клиенты лишаются обещанных скидок и не имеют возможности вернуть потраченные средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июне 2025 года средняя процентная ставка по автокредитам на покупку новых автомобилей в России опустилась до 13,6% годовых, достигнув самого низкого уровня с 2023 года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За первое полугодие средняя ставка по автокредитам упала на семь процентных пунктов. «Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июне опустилась ниже 13,6% годовых — минимум с 2023 года. С начала года ставки снизились на семь п.п.» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ОКБ. В бюро объяснили, что снижение ставок связано с активной государственной поддержкой и программами субсидирования автозаводов. Для автомобилей с пробегом ставка по кредиту составила 28,2%, снизившись за месяц на 0,5 процентного пункта. На фоне снижения ставок заметно вырос и сам рынок автокредитования: с начала года количество выданных кредитов увеличилось на 41%, а их совокупный объем — на 46%. В июне доля новых автомобилей в общем объеме автокредитов достигла 71,5% (максимальное значение с февраля 2022 года), а по количеству — 69% (рекорд с ноября 2020 года). Согласно данным Минпромторга, за первые шесть месяцев 2025 года по льготным программам куплено 51,7 тысячи новых автомобилей — это около 16% от всех автокредитов. Ставки по таким программам могут снижаться до 0,01% годовых. Ранее в России выявили схему, в рамках которой автосалоны принудительно обязывают покупателей приобретать дополнительные платные услуги, не представляющие реальной ценности. Речь идет о реализации так называемых «карт помощи на дорогах», оформление которых осуществляется через фирмы-однодневки, пишет «Национальная служба новостей». Впоследствии такие компании массово объявляют себя банкротами, в результате чего клиенты лишаются обещанных скидок и не имеют возможности вернуть потраченные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...