Россия готова жестко реагировать на любые действия, которые будут представлять угрозу национальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию ежегодного оборонного обзора Японии — «Белую книгу по обороне».
«В случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности Российской Федерации, отреагируем дополнительно», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на сайте МИД РФ. В документе, утвержденном японским правительством, вновь содержатся обвинения в адрес России, а также упоминаются вопросы, связанные с КНДР и Китаем.
МИД России выразило сожаление по поводу повторяющихся «шаблонных инсинуаций» в отношении Москвы, связанных как с украинским кризисом, так и с развитием отношений России с КНДР. По мнению российской стороны, японские власти намеренно ужесточают риторику о «мнимых угрозах» со стороны России, КНДР и Китая, чтобы оправдать собственный курс на ускоренную милитаризацию и расширение военного сотрудничества с западными союзниками, включая страны НАТО.
Россия регулярно предупреждает Японию по дипломатическим каналам о рисках, связанных с таким внешнеполитическим курсом. В МИД подчеркивают, что подобные шаги способствуют росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и могут привести к новой гонке вооружений. Кроме того, это негативно сказывается на двусторонних отношениях между Москвой и Токио, которые и без того переживают непростой период.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что продолжают внимательно изучать опубликованный японский обзор, особенно его разделы, касающиеся противоракетной обороны. При выявлении реальных угроз безопасности страны последует дополнительная реакция.
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